Потерянные ордена и опрокинутые яхты. История республики на страницах «СЧ»

55 лет назад

6 октября 1965 года

Чебоксарские яхтсмены провели гонку на приз закрытия сезона.

«В очень трудных условиях проходили соревнования. Сила ветра превышала шесть баллов. Разгулявшаяся волжская волна обрушивалась на парусные суда, окутывая яхтсменов холодными брызгами. Но ни один экипаж не отказался от спортивной борьбы. Правда, шесть швертботов так и не смогли закончить гонку. Они были опрокинуты шквалами. Всю дистанцию среди швертботов в классе «М» лидировал экипаж Геннадия Иванова (ЗЭИМ). Но быть первыми на финише ему помешал теплоход. Судейская коллегия все же засчитала Геннадию Иванову победу.

В. Шемаров».

С ветром споря. Фото автора.

9 октября 1965 года

В июле 1965 года завершилось строительство Дворца культуры текстильщиков (сейчас это Дворец культуры имени П.П. Хузангая).

«Вокруг прекрасного здания все заасфальтировали. В это время руководители Чебоксарского банно-прачечного треста лежали на волжском пляже и загорали. Когда же в воздухе запахло осенью, они примчались к Дворцу культуры, схватили ломы и кирки и начали ломать асфальт, рыть траншею. «Мы, — сказали они, утирая пот с лица, — забыли тут проложить теплотрассу для бани № 4. Извините, пожалуйста!»

Подобная забывчивость в большую копеечку влетает государству.

Фото и текст М. Воробьева».

90 лет назад

7 октября 1930 года

Газета призывает организовать сбор пищевых отходов: во многих местах они пропадают без всякой пользы. «Между тем пищевые отбросы являются высоко питательным кормом для свиней. Надо организовать сбор пищевых отбросов. Ни один золотник не должен пропасть, а пойти в откормочные пункты.

Недалеко от Москвы, на ст. Тимирязево по Савел. ж. д., уже с год существует такой совхоз Останкино.

В настоящее время в совхозе откармливаются свыше 2000 голов свиней. Недавно одна откормленная партия в 250 голов была сдана на убой. Откормленные пищевыми отбросами свиньи дали шпиг от 5,5 до 7,5 см».

На снимке: вагонетка развозит пищу в свинарники.

60 лет назад

11 октября 1960 года

Работник Чебоксарского электроаппаратного завода В.М. Оленев ехал на курорт в поезде Москва — Баку. Уже сойдя с поезда, он понял, что забыл в купе свой костюм с орденами.

«Ругая себя за рассеянность, Оленев решил, что он виноват, и писать об этом администрации дороги не стоит. Пассажиры же, ехавшие с ним вместе, знали только то, что его зовут Василием, что живет он в Чебоксарах и работает там на одном из заводов, что он инвалид Отечественной войны. В адресное бюро МВД пришло письмо из Баку от Николаева Александра, проживающего в пос. Разина. Он просил разыскать человека, ехавшего на курорт в Нальчик в августе 1960 года, и сообщить ему адрес для высылки костюма с орденами. Работники паспортного отдела МВД Чувашской АССР нашли человека по имени Василий и сообщили его адрес бакинскому товарищу.

К. Чернов, лейтенант милиции».

Хирург Ермолаев долго не решался браться за сложную и рискованную операцию: предстояло оперировать малыша всего двух месяцев от роду. Но в глазах матери было столько мольбы, что он согласился.

«Это был первый случай в многолетней практике опытного хирурга: крохотный ребеночек с врожденной злокачественной опухолью.

Искусные руки врача провели сложную операцию. Петр Ермолаевич Ермолаев полностью удалил двухмесячному Сереже Кулаеву почку и раковую опухоль. В Чебоксарском онкологическом диспансере такая операция проведена впервые. И прошла она успешно.

Сейчас Сереже семь месяцев. Он растет и развивается совершенно нормально».