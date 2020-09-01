Между правительством Чувашии и ООО «Газпром межрегионгаз» подписан график погашения долгов за газ

Документ был составлен ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» совместно с Минстроем Чувашии в рамках протокольных решений, принятых на совещании с участием врио Главы Чувашии Олега Николаева и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», график предусматривает реструктуризацию задолженности для ряда муниципальных образований и теплоснабжающих организаций до 1 июля 2023 года с учетом стопроцентной оплаты текущих платежей.

Среди крупных должников — МУП «Теплосеть» г. Чебоксары (задолженность — 190,9 млн рублей), МУП «АПОК и ТС» г. Алатырь (124,2 млн), МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш (59,1 млн), МУП «Шумерлинское предприятие тепло- и водоснабжения» (16,3 млн), администрация Вурнарского городского поселения (20,5 млн) рублей и другие. Исполнение графика находится на особом контроле у поставщика газа и правительства Чувашии. В ближайшее время будут рассмотрены первые результаты исполнения платежной дисциплины в соответствии с утвержденными сроками.