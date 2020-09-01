В МНТК «Микрохирургия глаза» открылось детское отделение

Об открытии детского отделения в МНТК «Микрохирургия глаза» говорили давно и постепенно шли к этому событию. Клиника, изначально открывавшаяся для взрослых людей, все больше завоевывала симпатии детей и их родителей. «Виной» этому стали разработки докторов, которые с успехом лечат серьезнейшие патологии у маленьких пациентов. В результате сюда начали приезжать на лечение жители не только Чувашии, но и из других регионов.

Тем временем ужесточались требования санэпиднадзора. Детское отделение должно иметь отдельный вход, свою регистратуру. Но помещения в клинике оставались все теми же, какие ввели в эксплуатацию еще 33 года назад, их не хватало. И, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Во время пандемии коронавирусной инфекции поток пациентов значительно сократился. Это и позволило выделить время для переформатирования клиники.

Теперь здесь отличное отделение для всех нуждающихся в офтальмологической помощи, кому меньше 18 лет. Предусмотрено все: от уголка для малышни до удобных кушеток, где можно подождать своей очереди. Надо сказать, что очереди в клинике небольшие, но есть: кто-то приезжает заранее из другого региона, кто-то ожидает приема врача, потому что это продиктовано технологиями исследования. Аппаратура и инструменты здесь самые современные, они позволяют делать диагностику и проводить лечение даже у глубоко недоношенных детей при проблемах с сетчаткой глаза.

По словам директора филиала Надежды Поздеевой, используя самое современное оборудование и свой значительный опыт в педиатрической офтальмологии, доктора детского отделения смогут проводить диагностику различных заболеваний глаз, а также осуществлять консервативное лечение, включающее корригирующие, медикаментозные, физиотерапевтические, аппаратные методики воздействия на орган зрения ребенка.

Заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики Алла Салаева, осмотрев вместе с гостями новые кабинеты, поблагодарила врачей за самоотверженную работу во время пандемии. И, напомнив, что дети — наше будущее, сказала: «Чем раньше врачи смогут принять меры по лечению патологии у детей, тем более здоровая жизнь у них будет. Открытие такого отделения — это очень важно. Особенно теперь, когда республика перешла на третий этап снятия ограничений, такие события дают нам ощущение, что жизнь, несмотря на пандемию, налаживается. И забота о детях опять становится приоритетной».

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, поздравив медиков, сказал, что ему, как педиатру, особенно приятно стоять у истоков работы нового отделения, которое будет лечить детей из нашей республики и соседних регионов.