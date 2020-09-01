Верные друзья эстафеты

Они помогают сделать праздник ярким

Эстафета «Советской Чувашии» — это первое осеннее республиканское массовое спортивное мероприятие. И мы стремимся к тому, чтобы оно было ярким и запоминающимся. Но без поддержки наших партнеров сделать это сложно. Они не на словах, а на деле помогают газете провести масштабные спортивные соревнования. Причем для многих из них поддержка эстафеты стала доброй традицией.

Свой вклад в проведение эстафеты ежегодно вносят два республиканских ведомства — Министерство физической культуры и спорта и Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций, а также администрация города Чебоксары. Постоянную поддержку эстафете оказывают Нотариальная палата и Союз журналистов Чувашской Республики.

В числе основных партнеров эстафеты — группа компаний «АБС Электро». «АБС Электро» всегда выступает за здоровый образ жизни, уделяет особое внимание спортивному воспитанию сотрудников и популяризации спорта в городе, республике и стране. Нелишним тому подтверждением является Спартакиада «АБС Электро» — яркий и масштабный праздник спорта, который «Советская Чувашия» всегда с большим удовольствием поддерживает. Немаловажно отметить, что с апреля «АБС Электро» проведено 11 благотворительных акций, в результате которых оказана помощь более 200 детям из социальных учреждений и 240 медикам, работающим с пациентами с COVID-19, а также более 1000 пожилым гражданам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Всего в рамках акций передано боле 5,5 тыс. средств индивидуальной защиты, свыше 35 единиц медицинского оборудования и более 300 продуктовых наборов.

Не первый год поддержку эстафете оказывает строительная компания «Отделфинстрой». Она хорошо известна горожанам, в том числе своей социальной политикой. Без участия этого предприятия трудно представить городские праздники, которые проводятся под эгидой чебоксарской мэрии, а также масштабные республиканские события.

Лучшим спортивным традициям остается верным самое «сладкое» предприятие Чувашии — «АККОНД», когда поддерживает легкоатлетическую эстафету «Советской Чувашии». Этот осенний забег уже невозможно представить без вкусных призов, которые вручает партнер нашей эстафеты. На эстафету «СЧ» фабрика выделяет несколько сотен подарков.

Любое спортивное соревнование требует обязательной страховки. Имеют ее и участники ежегодной Республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева. Чувашский филиал Росгосстраха в этом нам никогда не отказывает. Кстати, столь щедрой поддержкой эстафеты страховщики не ограничиваются. Традиционно организация учреждает памятные призы для награждения победителей.

Говоря о партнерах эстафеты, необходимо отметить ООО «Авангард» и его генерального директора, депутата Госсовета Чувашской Республики Николая Григорьевича Курчаткина. Напомним, у этого предприятия в Чувашии есть два филиала — «Цивильский бекон» и «Батыревский бекон», имеющие большие и современные свинокомплексы. «Мы стараемся быть социально ответственным предприятием, — отметил Николай Григорьевич. — И активно помогаем в организации всеми любимых праздников».

Ежегодно поддержку эстафете оказывает Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Как считает главный врач Федерального центра, депутат Госсовета Чувашии Николай Станиславович Николаев, эстафета «Советской Чувашии» — традиционный, не просто спортивный, но и общественный праздник, который символизирует преемственность поколений.

В этом году в список партнеров и друзей эстафеты впервые вошло региональное отделение партии «Справедливая Россия». Новички — партийцы не только поддержали наши соревнования, но и выставили две своих команды, и обе они поднялись на пьедестал почета.

Среди медицинских учреждений-партнеров эстафеты также МНТК «Микрохирургия глаза» и сеть клиник «Дент-а-Мед». По словам главного врача «Дент-а-Мед», депутата Государственного Совета Чувашской Республики Юрия Зорина, поддержка физкультуры и спорта — это важная составляющая их деятельности. Поэтому «Дент-а-Мед» всегда в первых рядах на всех спортивных мероприятиях. Кстати, депутат и сам является инициатором многих состязаний.

Партнерами спортивного праздника выступают предприятия потребительской кооперации — Чувашпотребсоюз и «Кооператор». Кстати, предприятия потребительской кооперации неоднократно становились призерами республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий и организаций.

Среди новых партнеров эстафеты ПАО «ХИМПРОМ», для которого благотворительность и спонсорство — не дань моде, а важная часть корпоративной культуры.

Средства защиты для участников эстафеты предоставило АО «Лента». Важным приоритетом для общества является защита здоровья граждан Чувашской Республики и обеспечение их безопасности. В условиях сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавируса и его предотвращением, в ответ на призыв врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева к предприятиям легкой промышленности о локализации производства средств индивидуальной защиты, АО «Лента» закупило высокопроизводительное технологическое оборудование и запустило производство медицинских одноразовых масок мощностью более 120 тыс. штук в сутки. В рамках реализации данного проекта организовано 50 новых рабочих мест.

Давняя дружба связывает «Советскую Чувашию» и Нотариальную палату Чувашской Республики. И в этом году нотариусы не изменили традициям. Вновь оказали поддержку эстафете «СЧ».

На призыв поддержать бегунов в этом году откликнулись два молочных предприятия — «Ядринмолоко» и «Комсомольский молочный комбинат». Предприятия, кстати, сами очень часто организуют различные социально значимые мероприятия.

Еще один верный друг эстафеты — магазин «Спорттовары». Впрочем, как признаются сотрудники магазина, фестиваль спорта прессы — это лишь одно из множества спортивных мероприятий, в которых они участвуют в качестве партнеров. Фактически ни одно крупное спортивное событие Чувашии не обходится без непосредственного участия предприятия. Магазин также предоставляет призы и для соревнований районного масштаба, помогает спортивным школам республики в организации мероприятий. Руководитель магазина, член президиума ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Марина Аниченкова долгие годы на общественных началах оказывает благотворительную помощь детям, многодетным семьям, инвалидам и престарелым.

Российский сельскохозяйственный банк — организация, которая славится своими добрыми делами, открытой и честной политикой. Банк, 100% акций которого принадлежит государству, активно поддерживает все позитивные начинания и проекты, реализуемые в селах и городах Чувашской Республики. В центре его внимания, прежде всего, наука и образование, духовное воспитание, спорт и физическая культура. Все эти слагаемые — база устойчивого развития Чувашии, где почти половина жителей проживает на селе, фактор, способствующий повышению уровня жизни населения. Поэтому Россельхозбанк не мог не принять участия в таком знаковом и масштабном событии как Фестиваль спорта прессы Чувашии.

Не изменяет традициям и филиал компании «Август» Вурнарский завод смесевых препаратов. Он ежегодно вносит свою лепту в организацию эстафеты. Кстати, предприятие делает многое для благоустройства и повышения качества жизни в Вурнарах. Благодаря компании здесь создан парк здоровья и отдыха «Август», который стал самым красивым уголком в поселке Вурнары. «Август» всегда поддерживает развитие спорта. Компания открыла для вурнарцев шикарный трехэтажный фитнес-центр, исполнила их давнюю мечту — построила 25-метровый плавательный бассейн с шестью дорожками. Вурнары заслуженно называют «футбольным центром» Чувашии, потому как здесь представлены многочисленные детские команды, сильнейшая основная команда «Химик-АВГУСТ», многократный чемпион Чувашии, обладатель кубков МФС «Приволжье» и чемпион России в III лиге.

Фото Олега Мальцева

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