Водитель «Лады Приоры» погиб в ДТП со школьным автобусом

Авария произошла 4 сентября около 7 часов 40 минут в деревне Сятракасы в Моргаушском районе. По предварительным данным, 68-летний водитель автобуса при повороте налево, не убедившись в безопасности маневра, не предоставил преимущество в движении автомашине «Лада Приора», двигавшейся со встречного направления по главной дороге, и совершил с ней столкновение. Водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне своего авто, понадобилась помощь спасателей. Впоследствии госпитализирован в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы в тяжелом состоянии, констатирована смерть.

В салоне «Приоры» находилось двое детей – 6 и 8 лет. Они также получили травмы и доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Один ребенок доставлен в Моргаушскую центральную районную больницу, куда по линии санавиации прибыли детский реаниматолог и детский нейрохирург Минздрава Чувашии. Второй ребенок бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в реанимационное отделение Республиканской детской клинической больницы.

По имеющимся данным, детей везли в школу.

В салоне автобуса пассажиров не было. По результатам освидетельствования участники происшествия трезвы. Школьный автобус имеет всю необходимую документацию и соответствует техническим характеристикам транспортного средства для перевозки детей.