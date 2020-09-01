Вниманию участников эстафеты, не успевших подать заявки!

Вниманию желающих принять участие в Фестивале спорта прессы Чувашии – 82-й Республиканской легкоатлетической эстафете газеты «Советская Чувашия»

памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева, и не успевших подать заявки 03.09.2020.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются сегодня, 4 сентября, в здании БУ «СШОР №1 им. В. Егоровой » Минспорта Чувашии, по адресу г. Чебоксары, ул. Шевченко, 2а. с 14-00 до 17-00.

Обращаться к ответственному секретарю судейской комиссии Андрееву Михаилу Николаевичу.