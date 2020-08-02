Номера участникам эстафеты будут выдаваться только в четверг

Пять дней осталось до фестиваля спорта прессы Чувашии — 82-й республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия», памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева. Об особенностях нынешних стартов «СЧ» уже писала. Между тем хотелось бы напомнить любителям бега, что получить номера можно будет исключительно 3 сентября в редакции газеты «Советская Чувашия» по адресу: Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13, 4-й этаж, в 15.00. В день эстафеты, учитывая эпидемиологическую ситуацию, мандатная комиссия работать не будет. Команды, не получившие нагрудные номера в четверг, к участию допущены не будут. Более того, в мандатную комиссию помимо именной заявки необходимо будет предоставить справку, заверенную врачебно-физкультурным диспансером или врачом местной больницы, копию паспорта, справку с места учебы (работы), копию зачетной книжки студента высшего или среднего специального учебного заведения на каждого участника. С положением эстафеты можно ознакомиться на сайте газеты «Советская Чувашия».