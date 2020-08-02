Программа проведения 82-й эстафеты газеты «Советская Чувашия»

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Программа проведения фестиваля спорта прессы Чувашии – 82-й республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия», памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева

05 сентября 2020 года, г. Чебоксары, стадион «Олимпийский»

10.00 — Торжественное открытие (в открытии участвует один представитель со штандартом своей команды) 10.25 — VIP-забег

Группа Вход на разминочное поле* Вход на основное соревновательное ядро стадиона «Олимпийский»* Время старта Время награждения Команды СМИ 9:45 10:15 10:30 10:45 Команды ветеранов спорта (до 65 лет) 10:00 10:40 10:55 11:20 Команды органов государственной власти Чувашской Республики 10:20 11:30 11:40 12:00 Команды администраций районов и городов Чувашской Республики 11:10 12:20 12.35 13:00 Команды территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Чувашской Республике 11:40 13:15 13:30 13:50 Женские команды 12:10 14:00 14:15 14:35 Мужские команды 12:10 14:45 15:00 15:15 Команды основной группы 13:10 15:30 15:45 16:00

* Команды допускаются на разминочное поле строго по расписанию, вывод команд к месту страта строго под руководством судей.

* Спортсмены и представители команд, участвующие в награждении, должны иметь защитные маски и перчатки.