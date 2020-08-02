Программа проведения 82-й эстафеты газеты «Советская Чувашия»

Программа проведения фестиваля спорта прессы Чувашии – 82-й республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия», памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева
05 сентября 2020 года, г. Чебоксары, стадион «Олимпийский»
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10.00
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— Торжественное открытие
(в открытии участвует один представитель со штандартом своей команды)
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10.25
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— VIP-забег
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Группа
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Вход на разминочное поле*
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Вход на основное соревновательное ядро стадиона «Олимпийский»*
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Время старта
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Время награждения
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Команды СМИ
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9:45
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10:15
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10:30
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10:45
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Команды ветеранов спорта (до 65 лет)
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10:00
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10:40
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10:55
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11:20
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Команды органов государственной власти Чувашской Республики
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10:20
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11:30
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11:40
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12:00
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Команды администраций районов и городов Чувашской Республики
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11:10
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12:20
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12.35
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13:00
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Команды территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Чувашской Республике
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11:40
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13:15
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13:30
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13:50
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Женские команды
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12:10
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14:00
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14:15
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14:35
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Мужские команды
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12:10
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14:45
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15:00
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15:15
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Команды основной группы
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13:10
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15:30
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15:45
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16:00
* Команды допускаются на разминочное поле строго по расписанию, вывод команд к месту страта строго под руководством судей.
* Спортсмены и представители команд, участвующие в награждении, должны иметь защитные маски и перчатки.