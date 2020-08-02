Программа проведения 82-й эстафеты газеты «Советская Чувашия»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

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Программа проведения фестиваля спорта прессы Чувашии – 82-й республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия», памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева

 

05 сентября 2020 года,  г. Чебоксары, стадион «Олимпийский»

10.00             

— Торжественное открытие

(в открытии участвует один представитель со штандартом своей команды)

10.25              

VIP-забег

Группа

Вход  на разминочное поле*

Вход на основное соревновательное ядро стадиона «Олимпийский»*

Время старта

Время награждения

Команды СМИ

9:45

10:15

10:30

10:45

Команды ветеранов спорта (до 65 лет)

10:00

10:40

10:55

11:20

Команды органов государственной власти Чувашской Республики

10:20

11:30

11:40

12:00

Команды администраций районов и городов Чувашской Республики

11:10

12:20

12.35

13:00

Команды территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Чувашской Республике

11:40

13:15

13:30

13:50

Женские команды

12:10

14:00

14:15

14:35

Мужские команды

12:10

14:45

15:00

15:15

Команды основной группы

13:10

15:30

15:45

16:00

 

* Команды допускаются на разминочное поле строго по расписанию, вывод команд к месту страта строго под руководством судей.

* Спортсмены и представители команд, участвующие в награждении, должны иметь защитные маски и перчатки.

Опубликовано: 28 августа 2020 г.


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