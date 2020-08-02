Чебоксарец преподнес на день рождения дочери ворованный велосипед

Мужчина заметил подростковый велосипед на лестничной площадке в доме по улице Гастелло. Примерно такой он обещал подарить своей дочери, которой через пару дней должно было исполниться девять. Велосипед не был пристегнут и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник совершил кражу. При встрече с дочкой и бывшей женой горе-папаша передал подарок, но через месяц за велосипедом пришли сотрудники полиции, которые сообщили о криминальном происхождении этой вещи.

Оказалось, что две недели спустя чебоксарец похитил еще один велосипед в том же доме по улице Гастелло, снова воспользовавшись универсальным ключом от домофона, который у него был. А ведь люди сплошь и рядом не пристегивают двухколесные средства передвижения в надежде именно на подъездный домофон. Похищенный велосипед стоимостью 9000 рублей воришка снес в ломбард за сумму в три раза меньше. Этот велосипед, к сожалению, изъять не удалось — его быстро купили, но 36-летний обвиняемый полностью возместил ущерб потерпевшим. Оперативники опознали его по записям видеокамер наблюдения в районе совершения преступлений — ранее мужчина дважды был судим. Как рассказал начальник отделения следственного отдела ОП № 3 УМВД России по г. Чебоксары капитан юстиции Александр Карпов, безработный горожанин полностью признал свою вину и принес извинения всем пострадавшим. Материалы дела направлены в суд…