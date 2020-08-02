АЛЛА САЛАЕВА

заместитель председателя Кабинета министров Чувашии

«Подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве столицы России и нашей республики стало важным событием для Чувашии. Задачи, которые ставит врио Главы республики Олег Николаев, — максимально полное доведение информации о работе органов власти и простота получения услуг жителями республики — это хорошо реализованные в Москве практики. Это электронные регистратуры, школьный электронный дневник, «Активный гражданин», аналог которого у нас есть, — площадка для электронного референдума «Открытый город». Также это различные нововведения, которые Москва, конечно, всегда принимает первой. Поэтому важно брать лучшие практики и максимально внедрять их на территории нашей республики».