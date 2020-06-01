В Чувашии построят новое хранилище для Госархива современной истории

Об этом врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил вчера на заседании научно-методического совета архивных учреждений ПФО, проведенном в режиме видеоконференцсвязи. Он отметил, что в Чувашии уделяется серьезное внимание улучшению материально-технической базы архивных учреждений. Выделенные из республиканского бюджета целевые субсидии позволили приобрести специализированное программное обеспечение, и сейчас все государственные и муниципальные архивы имеют доступ к единой базе данных с оцифрованными архивными материалами. А новое хранилище позволит более комфортно разместить исторические документы, обеспечить современные стандарты их хранения.