Чувашпотребсоюз подтвердил лидерство

Аликовское, Моргаушское, Ядринское райпо Чувашпотребсоюза признаны победителями и призерами Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди организаций потребительской кооперации системы Центросоюза Российской Федерации за 2019 год.

Моргаушскому райпо присуждено первое место, Аликовскому — третье место за развитие общей деятельности. Призовые места районным потребительским обществам присуждены также за развитие объединенных закупок, розничной торговли, производственной, заготовительной деятельности, общественного питания, бытовых услуг.

В экономическом соревновании Центросоюза принимают участие 2300 потребительских обществ из 71 региона России. Кооператоры обеспечивают товарами и услугами жителей 89 тысяч населенных пунктов страны.