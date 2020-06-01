В сфере культуры найдут место государственно-частному партнерству

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Роза Лизакова представила доклад о стратегии развития государственной культурной политики Чувашии на период до 2024 года. В ее реализации примечательно появление сектора негосударственных институций – частных кинотеатров, музеев… Учреждения культуры научились преодолевать кризисы, осваивая внебюджетную деятельность. К 2024 году планируется увеличение доли постановки по произведениям национальных авторов до 20%, а постановок для детей местных авторов – до 65%.

Как отметил врио Главы, в настоящее время меняется концепция государственно-частного партнерства как важного института сотрудничества государства и бизнеса. Это также следует взять на вооружение отрасли культуры.