Как получить накопленные по программе софинансирования пенсии деньги?

В этом году, в конце августа, мне исполнится 55 лет. Десять лет я участвовала в программе софинансирования пенсии, которая закончилась для меня в конце прошлого года. Могу ли я получить единовременно всю сумму сразу? Если да, то как мне это сделать, куда обратиться и какие документы нужно представить?

Людмила Грачева, Чебоксары

/Как разъяснили в республиканском отделении Пенсионного фонда, реализовать право на получение пенсионных накоплений по-прежнему могут женщины по достижении возраста 55 лет, мужчины — 60 лет, досрочники — сразу после выработки требуемого специального стажа.

Средства пенсионных накоплений можно получить в виде накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты. Для этого необходимо наличие минимальной величины пенсионных баллов и продолжительности стажа: в 2020 году это 18,6 балла и 11 лет стажа соответственно.

Если при расчете накопительная пенсия составит менее 5% от общей суммы страховой и накопительной пенсий, то средства пенсионных накоплений будут выплачены единовременно. Кстати, получить свои пенсионные накопления единовременно могут и граждане, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии из-за отсутствия необходимого страхового стажа или необходимого количества пенсионных коэффициентов.

Для того чтобы узнать, на какой вид выплаты вы «накопили», вам нужно обратиться в тот фонд (Пенсионный фонд России или один из негосударственных пенсионных фондов), в котором формируются пенсионные накопления. Там сделают предварительный расчет вашей будущей пенсии и установят соответствующий вид выплаты.