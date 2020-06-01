Хотим перевезти бабушку с Украины. Какую пенсию ей тут будут платить?

Хотим перевезти в Чебоксары бабушку с Украины. Ей далеко за 80 лет, ухаживать за ней некому. Расскажите, какую пенсию ей будут здесь платить, украинскую или российскую, и как ее оформить?

Светлана Петровна, Чебоксары

Пенсионное обеспечение граждан Украины осуществляется в соответствии с Соглашением о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992 г., основанным на территориальном принципе, то есть по законодательству государства, на территории которого они проживают, рассказали в пресс-службе Отделения ПФР по Чувашии.

Исчисление размера пенсии гражданам, подпадающим под действие Соглашения, осуществляется по законодательству государства, выплачивающего пенсию. При расчете размера пенсии, выплачиваемой в России, учитывается трудовой стаж, приобретенный до 01.01.2002 г. на территории бывшего СССР, Российской Федерации, а также на территории государств-участников СНГ.

Среднемесячный заработок при определении расчетного размера пенсии исчисляется за 2000-2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета либо за любые 60 месяцев работы подряд на основании документов, выдаваемых в установленном порядке соответствующими работодателями либо государственными (муниципальными) органами.

При этом документы о стаже работы и заработке, представляемые из государств — бывших республик СССР, должны быть оформлены в соответствии с российским законодательством.

За периоды с 2002 года размер пенсии исчисляется из начисленных страховых взносов в Пенсионный фонд России. Для лиц, достигших возраста 80 лет, страховая пенсия по старости устанавливается с учетом повышения к фиксированной выплате. С 1 января 2020 года размер фиксированной выплаты страховой пенсии по старости пенсионеров, достигших возраста 80 лет, составляет 11372 руб. 51 коп.

Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение в государствах-участниках Соглашения от 13.03.1992 г., сотрудничают друг с другом по вопросу пересылки пенсионных дел. Поэтому при переезде вашей бабушки на территорию Российской Федерации необходимо обратиться в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по новому месту жительства.