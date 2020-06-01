МВД отмечает рост числа сайтов, имитирующих страницы популярных служб доставки

Ежедневно в сети появляется около 20 новых таких сайтов, сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, число фишинговых сайтов, имитирующих «Почту России», выросло в пять раз по сравнению с маем прошлого года. Подделок сайтов Boxberry и ПЭК в прошлом году не было вообще, тогда как сейчас насчитывается около 100 и более 25 соответственно.

Фишинговые сайты мошенники используют в схемах обмана на крупных торговых площадках и сайтах объявлений. Злоумышленники выставляют на продажу дорогие товары со значительной скидкой, а заинтересовавшимся покупателям предлагают оформить доставку. Для оплаты они направляют ссылку на фальшивый сайт службы доставки, где покупатель оплачивает товар, после чего злоумышленник пропадает.