Рейды по проверке соблюдения масочного режима проходят по всей республике

Кто еще без маски?

Носить маски или респираторы в автобусах, такси, в магазинах, аптеках — с 12 мая это требование стало обязательным для всех жителей республики.

Сразу после майских праздников, напомним, врио Главы Чувашии внес изменения в Указ о комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции. В нем, в частности, было дано указание «с 12 мая до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания». После этого специальные мобильные группы отправились проверять соблюдение масочного режима. Начали с Чебоксар. Как правило, проверяющие делали акцент на превентивных мерах — объясняли пассажирам, покупателям, водителям и продавцам необходимость ношения масок. Но в отдельных случаях дело доходило и до административных протоколов.

ЦИФРА: Более 41 миллиона масок приобрели в апреле крупнейшие сети страны. По итогам мая эта цифра может превысить 113 млн.

Охватили проверками и районы республики. Во вторник массовые рейды с участием представителей местных администраций, сотрудников МВД, Роспотребнадзора, республиканских СМИ провели в Цивильском, Чебоксарском, Козловском районах. А вчера мобильные бригады проверили соблюдение масочного режима в Порецком, Шумерлинском и ряде других районов.

Подробности — в следующем выпуске «СЧ».

А КАК У НИХ

О штрафах предупреждают на нескольких языках

Власти ряда российских регионов подготовили технические средства и программы, которые позволят контролировать соблюдение социальной дистанции, обязательное ношение масок и дезинфекцию помещений при поэтапной отмене карантинных мер, сообщает РИА «Новости». Так, правительство Нижегородской области намерено внедрить систему видеоаналитики, алгоритмы которой помогут распознавать силуэты… Установка камер, подключенных к единой сети видеонаблюдения, станет одним из условий возобновления работы предприятий в регионе. Подобные решения применяются в Казани (камеры установили в парикмахерских), ими заинтересовались и в Санкт-Петербурге.

Людей в московском метрополитене прибавилось. Экраны в подземке для всех, кто возобновил работу на предприятиях и стройках, напоминают о строгом правиле: без масок и перчаток вход в общественный транспорт запрещен. За нарушение масочного режима — штраф от 4 до 5 тысяч рублей, пишет «Российская газета». Чтобы донести это правило до всех пассажиров, объявления на экранах переведены сразу на несколько языков — английский, таджикский, киргизский и узбекский, следовательно, понятны большинству жителей, вышедших в эти дни на работу.