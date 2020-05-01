Деньги для детей и для врачей: насколько действенна поддержка?

Коронавирусная инфекция создала новую реальность и в России, и во всем мире. Для борьбы с эпидемией, поддержки экономики и граждан руководству страны приходится оперативно принимать беспрецедентные меры. И так же оперативно, буквально в ручном режиме, контролировать их исполнение. Вот и в минувший вторник Президент Владимир Путин провел очередное совещание с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи.

Прежде всего глава государства напомнил о приятых ранее решениях по дополнительной поддержке медиков. Еще в марте для них были предусмотрены стимулирующие выплаты, которые должны действовать до конца года. 15 апреля были установлены специальные доплаты за работу в особо сложных условиях на три месяца — апрель, май и июнь. При этом должны сохраняться региональные выплаты и надбавки. А 6 мая был подписан указ о введении обязательного государственного страхования жизни и здоровья медработников.

Необходимые средства в регионы поступили, но практика показывает, что далеко не везде медики получают их своевременно и в полном объеме. На местах установленный порядок этих выплат трактуют по­разному, и часто совсем не в пользу медиков, о чем не раз сообщали СМИ. Кстати, в Чувашии этот вопрос так остро не стоит — еще 13 мая на совещании в правительстве руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин называл нашу республику в числе передовиков по выплатам медикам.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что по итогам предыдущего совещания правительство уточнило принципы начисления президентских стимулирующих выплат медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи. Основанием для назначения выплат служит сам факт такой работы, а не количество часов или смен, фактически отработанных с пациентами. Эти деньги уже получили 30 243 врача, работающих в стационарах и выездных бригадах скорой медицинской помощи, и 77 631 сотрудник среднего медицинского звена, 17 347 младших медицинских работников, а также 21 355 водителей автомобилей скорой помощи.

ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент России «Ситуация, в которой находимся мы, которую мы переживаем, является абсолютно уникальной и для нашей страны, и для всего мира. Ничего подобного на нашей с вами памяти еще не было. Это отражается на всех сферах жизни: на личной жизни людей, на профессиональной деятельности, на экономике — на всем. Поэтому решения, которые мы с вами вырабатываем и предлагаем стране, экономике, людям по поддержке, они в значительной степени тоже являются уникальными. Ничего подобного из того, что мы делаем, мы раньше не делали никогда. И такие огромные ресурсы тоже никогда не использовали для этой поддержки, слава богу, что они у нас есть в результате нашей предыдущей финансовой и макроэкономической, экономической политики в целом».

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, которого Владимир Путин попросил прокомментировать доклад министра, подтвердил, что, по их данным, деньги врачам действительно поступают, ситуация меняется к лучшему. С другой стороны, пока лишь чуть более трети всех опрошенных врачей говорят, что им понятна методика начисления этих денег. Президент попросил министра держать этот вопрос под особым контролем.

Еще одна значимая тема — единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. По состоянию на 18 мая от родителей через портал «Госуслуги» поступило заявлений почти на 18 миллионов детей. Кроме того, ежемесячная выплата в размере пять тысяч рублей на детей до трех лет распространена на семьи, в которых первый ребенок родился в период с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года. В общей сложности поддержку должны получить около пяти миллионов детей от рождения до трехлетнего возраста. Как налажена эта работа?

Министр труда Антон Котяков сообщил, что 99% заявлений на «десятитысячные» выплаты, которые начнутся 1 июня, поступает в электронном виде через портал «Госуслуги». Никаких дополнительных заявлений от гражданина в этом случае не требуется. «Еще одна выплата для семей с детьми — это пособие на детей в возрасте до трех лет в апреле, мае и июне. Всего на текущий момент средства выплачены на 2,3 миллиона детей, из них родители почти двух миллионов детей уже получили ежемесячное пособие дважды — в апреле и мае. После вашего заявления, Владимир Владимирович, о распространении данной меры поддержки на семьи, не имеющие права на материнский капитал, количество заявлений существенно увеличилось. За последнюю неделю нам поступило свыше 1 миллиона 100 тысяч обращений. По этим заявлениям родители начнут получать средства уже в конце этой недели и сразу же за два месяца, это будет апрель и май», — дополнил министр.

На совещании шла речь также о действенности мер поддержки экономики.