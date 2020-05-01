Для пациентов с подозрением на рак организован «зеленый коридор»

Для максимально быстрого подтверждения диагноза и скорейшего начала лечения пациентам онкодиспансера с впервые установленным предварительным диагнозом будет организовано приоритетное диагностическое обследование. В результате пациенты будут проходить все необходимые обследования в течение 7 дней с момента обращения. Для этого будет работать кабинет УЗИ, выделено время для эндоскопических, лучевых методов диагностики.

При подозрении на опухолевое заболевание следует незамедлительно обратиться к врачу по месту жительства, не дожидаясь снятия противоэпидемических ограничений.