Для пациентов с подозрением на рак организован «зеленый коридор»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Для максимально быстрого подтверждения диагноза и скорейшего начала лечения пациентам онкодиспансера с впервые установленным предварительным диагнозом будет организовано приоритетное диагностическое обследование. В результате пациенты будут проходить все необходимые обследования в течение 7 дней с момента обращения. Для этого будет работать кабинет УЗИ, выделено время для эндоскопических, лучевых методов диагностики. 

При подозрении на опухолевое заболевание следует незамедлительно обратиться к врачу по месту жительства, не дожидаясь снятия противоэпидемических ограничений.

Опубликовано: 20 мая 2020 г.


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