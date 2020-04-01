В региональном центре по хоккею приступили к заливке льда

Строительство регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова вышло на финишную прямую. Сегодня здесь приступили к заливке льда.

…На языке специалистов эта процедура называется намораживание льда – несколько человек из шланга тонкой пленкой распределяют по бетонной поверхности будущей арены воду. Жидкость сразу же схватывается и замерзает – монолитную плиту до этого в течение нескольких дней замораживали до определенной температуры спрятанные в бетоне лабиринты труб. Их протяженность впечатляет – около 23 км! Еще 4 км труб поддерживают заданную температуру грунта, чтобы земля не вспучивалась и не «двигала» плиту. Первый слой льда – черновой, затем его шлифует ледовая машина, еще несколько наращиваний, снова выравнивание – и так до тех пор, пока толщина льда не «дорастет» до пяти сантиметров. Процедура, по словам специалистов, займет 7-8 дней, а потом сразу можно кататься.

Вода для льда – тоже особенная: мягкая, очищенная. В отдельном помещении рядом с катком ее фильтруют огромные резервуары. Такой системы водоподготовки, по словам Олега Салтыкова, директора спортшколы олимпийского резерва №4 по хоккею («Сокол» в Новочебоксарске»), чьим подразделением станет региональный центр, в республике еще не было. Мягкая вода напрямую влияет на качество льда: скольжение по такому льду лучше, да и трубы дольше сохранятся в хорошем состоянии.

Это будет четвертый каток с искусственным льдом в Чебоксарах. Двумя ледовыми полями, как известно, располагает «Чебоксары Арена», третий каток находится на стадионе «Спартак». Новый каток станет тренировочной базой для воспитанников ДЮСШОР №4 по хоккею, любительских и сельских команд, а также следж-хоккеистов, женской хоккейной команды и сборной Чувашского кадетского корпуса. Доступен каток будет и для всех желающих: в свободные часы здесь организуют массовое катание.

Строители уверяют, что объект сдадут в эксплуатацию в мае. Как сообщил представитель подрядной организации «ПМК-8» Эдуард Леонтьев, сейчас рабочие наводят последние штрихи: уже уложили брусчатку, завершают асфальтировать дорожки и тротуары. Немного подводит разве что погода – пока не позволяет начать озеленение территории.

Впрочем, первые деревья на территории хоккейного центра уже появились – в преддверии Дня Победы известные чувашские тренеры и хоккеисты высадили у входа в здание ели в рамках международной акции «Сад памяти». Большим и маленьким спортсменам уже не терпится опробовать новый лед. Первая игра должна состояться уже летом, но сначала, как заметил Олег Салтыков, нужно победить коронавирус.