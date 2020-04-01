Бизнесу узаконены налоговые льготы, а семьям — увеличенный маткапитал

Эпидемиологическая обстановка в республике, меры противодействия распространению коронавируса, поддержка предприятий и населения — эти вопросы были главными в повестке состоявшейся вчера внеочередной, 40-й, сессии Госсовета Чувашии. В ее работе в режиме онлайн участвовал врио Главы республики Олег Николаев.

Открылась сессия с почти часовым опозданием. По техническим причинам, не удалось сразу наладить онлайн-трансляцию, а депутаты от КПРФ не хотели начинать без нее. Потом кому-то не понравились обнаруженные на сиденьях салфетки… Когда все же заседание началось, депутат от КПРФ Александр Андреев вышел на трибуну без маски. Спикер Альбина Егорова сделала ему замечание, но маску он так и не надел, хотя говорил о борьбе с коронавирусом…

На утро 29 апреля в республике под наблюдением находились 1690 человек, в том числе на домашнем — 1115 человек, доложил министр здравоохранения Владимир Степанов. У 502 больных подтверждена коронавирусная инфекция, 70 пациентов выписаны с выздоровлением. Средний темп выявленных инфицированных за неделю составил 10%, ежедневный — 12,2%. Охват тестированием из расчета на 100 тыс. населения составил на указанную дату 1076 человек. Уровень летальности от коронавируса в регионе составляет 0,02%.

По состоянию на 29 апреля, предусмотрено обеспечение стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь зараженным больным в общей сумме 136,3 млн рублей, в том числе 126 млн — за счет федерального бюджета.

Далее перед депутатами отчитался вице-премьер — и.о. министра финансов Михаил Ноздряков. Он напомнил о принятых правительственных документах, направленных на поддержку предприятий, в частности, малого и среднего предпринимательства. Общая сумма финансирования мероприятий, связанных с поддержкой медицины и экономики, оценивается в 6,8 млрд рублей, сказал Ноздряков. А с учетом выпадающих доходов при принятии этих мер для бюджета она составит около 8 млрд. Деньги для Чувашии очень серьезные, но и врио Главы Олег Николаев и правительство республики понимают, что предпринимателям, как и всем жителям, поддержка необходима.

О ситуации в экономике рассказал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин. В частности, он напомнил, что часть арендаторов может обратиться за получением отсрочки по платежам аренды, с некоторыми, в том числе транспортными, уже заключены соглашения. С 1 мая начнется кампания по выплатам организациям, попавшим в перечень на получение субсидий на зарплату. Перечислен и ряд других мер.

Как водится, к министрам последовал вал вопросов от депутатов, что сильно растянуло во времени «вирусную» тему. По этому поводу присутствующий на сессии депутат Госдумы РФ Игорь Моляков поделился практикой российского парламента, не тратящего время на лишние дебаты. Документы проходят детальную «обкатку» в комитетах, в зале заседаний надо просто голосовать… А его товарищ по партии депутат Сергей Семенов призвал коллег перечислить на нужды борьбы с вирусом средства, выделяемые им на приобретение канцтоваров.

Депутаты утвердили поправки в закон о вопросах налогового регулирования в Чувашии, представленные Михаилом Ноздряковым. Соответствующий законопроект подготовлен в рамках реализации Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Приняты также изменения в Закон Чувашской Республики «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно им предусматривается увеличение не менявшегося с 2012 года размера республиканского материнского (семейного) капитала со 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. Также продлевается действие закона до 31 декабря 2026 года.