Новый глава администрации Цивильского района Сергей Беккер дал первое интервью «СЧ»

«Наша главная партия — это наш район»

Долгожданным для Цивильского района стало избрание главы администрации. Теперь этот пост занимает Сергей Беккер. С середины марта кабинет руководителя района после отставки Игоря Николаева пустовал, а вместе с ним отсутствовало и понимание, каким путем идти цивилянам, безусловно уставшим от череды увольнений.

Так, после перехода Сергея Артамонова в республиканские структуры власти осенью 2015-го, администрацией района за последующие четыре с половиной года успели поруководить три человека, Сергей Беккер — четвертый. Следует отметить, что работая преподавателем математики он возглавлял местное отделение партии «Справедливая Россия» в городе Цивильске и Цивильском районе, был депутатом районного Собрания депутатов 5 и 6 созывов.

ИЗ ДОСЬЕ ИЗ ДОСЬЕ Сергей Беккер родился в 1971 году в Красноармейском районе. Закончил школу № 1 г. Цивильска, затем получил образование в ЧГПУ на физико-математическом факультете. Имеет диплом Московского государственного социального университета. В 2015 году стал победителем республиканского конкурса «Преподаватель года». Трудился в родной школе заместителем директора по воспитательной работе. Являлся помощником депутата Госдумы, преподавал математику в Чебоксарском электромеханическом колледже.

С 2010 года — депутат Собрания депутатов Цивильского района.

«Советская Чувашия» не стала дожидаться официальной встречи, а связалась с новым руководителем района ВКонтакте и задала несколько вопросов. Получилось небольшое интервью.

— Сергей Федорович, поздравляем вас с назначением на должность главы администрации Цивильского района! На что, по-вашему, сегодня району надо обратить внимание в первую очередь?

— Внимания сегодня требуют все направления социально-экономического развития Цивильского района. Во многом они похожи и на положение дел в других районах республики. Есть четкое видение существующих вопросов и понимание всей сложности ситуации. Если расставить приоритеты, то в первую очередь — это жилищно-коммунальное хозяйство. В наследство достались неработающие очистные сооружения, напрочь изношенные коммуникации, аварийные дома, долги за ресурсы и услуги, прибавьте к этому разбитые дороги в городе и бездорожье на селе. Много скопилось у жителей района вопросов, нерешаемых годами…

— Будут ли массовые кадровые перестановки?

— Кадры решают все. Не я это сказал, но слова-то правильные. Изменения, конечно, будут. И вы об этом скоро услышите. Массовых кадровых перестановок не планируем. В данных условиях это недопустимо. Но предполагаю ввести более высокие требования к исполнительской дисциплине. Необходимо перед ответственными лицами, специалистами, структурными подразделениями ставить более значимые и амбициозные задачи. Во главу угла ставим профессиональные и нравственные качества, компетенции в той или иной области деятельности.

— Что вы предполагаете сделать для консолидации сил и ускорения социально-экономического развития района, в котором отсутствует межпартийная сплоченность?

— Вот как раз у нас в районе с межпартийной сплоченностью все нормально. Не сомневайтесь. Уже встречался и в ближайшее время продолжу общение с представителями общественных и ветеранских организаций, политических партий — лидерами общественного мнения. В ближайшее время на новый уровень выведем работу общественного и градостроительного советов. Все едины в одном мнении: наша главная партия — это наш район.

Владимир Васильев