Оперативный штаб поможет жителям Чувашии вернуться из-за границы на родину

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева в республике создан оперативный штаб по организации возвращения наших соотечественников, находящихся за пределами Российской Федерации. Как сообщил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов, на утро 16 апреля таковых насчитывалось 205 человек.

Наибольшее число их находится в Таиланде, Индии и США. Многие отправились на отдых еще в конце февраля — начале марта. Задача штаба – наладить контакты с каждым, выяснить потребности и помочь выехать на родину.

Позавчера рейсом Бангкок – Казань прибыла первая семья наших земляков. Благодаря взаимодействию правительств Чувашии и Татарстана предпринято все необходимое для надлежащей встречи вернувшихся. Как положено, они помещены на карантин в обсерватор. Штаб рассматривает разные варианты помощи в возвращении соотечественников.

Опубликовано: 17 апреля 2020 г.


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