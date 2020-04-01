После агрессивного расставания с возлюбленной чебоксарец отправится на 4 года в колонию

Разрушительное чувство

Жительница Чебоксар считала, что они с близким другом просто не сошлись характерами. После напряженного рабочего дня в соцучерждении ей хотелось тишины и покоя, он же требовал постоянного внимания, словно избалованный ребенок. Поэтому она даже не удивилась, когда, узнав о ее решении расстаться, парень абсолютно по-детски потребовал назад свой подарок — мобильный телефон.

В тот день девушка не взяла сотовый на работу и опрометчиво отдала бывшему ключи от своей квартиры, чтобы тот съездил и сам забрал телефон. Если бы она знала, чем это обернется!

Осознав, что пути назад нет, чебоксарец стал вести себя, как настоящий безумец. Похитил 9 тыс. рублей из «заначки» подруги, разгромил всю бытовую технику в ее доме, включая стиральную машину и холодильник. В следующий раз поджог входную дверь, зная, что хозяйка внутри. Перепуганную пленницу вызволили сотрудники полиции, они же потушили пламя.

Несмотря на строгое предупреждение блюстителей порядка и последующее разбирательство, молодой человек не оставил своих весьма своеобразных попыток вернуть возлюбленную. Когда смс-угрозы не возымели действия, он снова подпалил дверь квартиры. Дамы сердца дома не было — после таких выходок отвергнутого ухажера родственники просто боялись за ее жизнь и не оставляли девушку одну. Так что если бы не соседи, которые вовремя заметили запах гари и забили тревогу, горожанка вообще могла бы остаться без жилья.

Теперь запахло жареным уже для чрезмерно импульсивного воздыхателя. В отношении злоумышленника в следственном отделе ОП № 3 столичного УМВД возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса — кража, угроза убийством, уничтожение имущества и покушение на него, не доведенное до конца по независящим от подозреваемого обстоятельствам.

Часть ущерба возместила мать подозреваемого, а кроме того, старшим следователем ОП № 3 майором юстиции Ираидой Тихоновой был наложен арест на все три смартфона, изъятые у задержанного в качестве обеспечительной меры.

Местные специалисты проявляли осторожность в оценке психического состояния 22-летнего фигуранта уголовного дела, поэтому ему было назначено исследование в авторитетном исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. Там серьезных отклонений у испытуемого не нашли. Так что пришлось обвиняемому предстать перед судом и ответить за содеянное по всей строгости закона.

Причем Фемида действительно была строга: ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Чебоксар Калининский районный суд города приговорил к четырем годам лишения свободы. Такая принципиальная оценка была дана с учетом опасности подобного поведения. Чтобы спастись от преследователя, потерпевшая была вынуждена продать прежнее жилье и сменить адрес. На суде его уже не озвучивали в целях безопасности.

Приговор еще не вступил в законную силу. Его обжаловал подсудимый, и материалы были направлены в Верховый суд республики.

Фото УМВД России по г. Чебоксары: От несчастной любви может быть разбито не только сердце…