61-летний таксист из Чебоксар перевел мошенникам 30 тысяч рублей

Аферист позвонил ему, представился сотрудником госавтоинспекции и попросил срочно прибыть к зданию республиканского УГИБДД. А по пути купить конфеты, коньяк и перечислить 30 тысяч рублей на его абонентский номер. При этом «пассажир» постоянно перезванивал и поторапливал таксиста, якобы боясь опоздать на авиарейс.

Таксист сделал все, о чем его просил «большой человек». Однако, подъехав к зданию УГИБДД, он понял, что стал жертвой афериста — к машине никто не вышел, номер не отвечал, а сотрудники ведомства были не в курсе поездки их «коллеги» в аэропорт. После этого водитель такси обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

МВД по Чувашии в очередной раз предупреждает граждан о том, что злоумышленники нередко представляются сотрудниками различных госструктур и просят перевести деньги. Будьте бдительны.