Фонд развития промышленности и Корпорацию развития Чувашии ждет реформа

Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности и Корпорацию развития Чувашии, отвечающие за привлечение инвестиций в республику, ждет реорганизация. В Доме правительства на заседании с участием врио Главы республики Олега Николаева прозвучало предложение объединить эти два института.

При этом функции Фонда и Корпорации по поддержке промышленной политики, созданию благоприятного инвестиционного потенциала и реализации Стратегии развития Чувашской Республики будут сохранены, отметили на совещании.

«Функционирование данных институтов развития – это требование федерального стандарта в сфере обеспечения инвестиционной привлекательности региона, с одной стороны. С другой стороны, их деятельность важна с точки зрения задач развития региона», — приводят слова Олега Николаева в пресс-службе администрации Главы республики.

Корпорация развития Чувашии является специализированной организацией, направленной на создание благоприятных условий для привлечения российских и иностранных инвестиций в экономику региона и реализацию инвестиционных проектов в республике, отмечают в пресс-службе руководителя республики. Организация оказывала содействие в строительстве тепличного комплекса «Новочебоксарский», бизнес-центра «Республика», сейчас сопровождает проект «Сычуань — Чувашия».

Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности предоставляет льготные займы, исследует конъюнктуру рынка, занимается информационно-аналитическим и консультационным обеспечением. За время работы фонда предприятия республики подали 17 заявок на предоставление займов. Льготные займы на софинансирование инвестиционных проектов получили 3 организации (ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», ООО «Инструментально-экспериментальный завод», ООО «АРКТО»). Общая сумма займов составила 500 млн. рублей.

На совещании представители бизнес-сообщества предложили свои варианты дальнейшего развития Фонда и Корпорации, рассмотрели предложения по повышению их эффективности и минимизации дублирования функций.

Как отметил Олег Николаев, для выхода на результат двум этим структурам необходима антикризисная программа под руководством профессионального кризис-менеджера. Он поручил потенциальным кандидатам на должности руководителя Корпорации развития и Фонда развития промышленности предоставить всю необходимую информацию для анализа ситуации и подготовки перспективной бизнес-модели.