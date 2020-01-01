Добровольный отказ от лицензии по ДМС

Акционерное общество «Страховая компания «Чувашия-Мед» до 15 января 2020 года осуществляло два вида деятельности, в соответствии с лицензиями, выданными Центральным банком Российской Федерации, в сфере обязательного медицинского страхования, а также добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни.

В связи с принятием Федерального закона от 29 июля 2018 года № 251-ФЗ, предусматривающего поэтапное увеличение минимального уставного капитала страховых организаций со 120 до 300 миллионов рублей, Советом директоров АО «СК «Чувашия-Мед» 23 августа 2018 года принято решение по добровольному отказу от лицензии на осуществление страхования по добровольному личному страхованию, за исключением добровольного страхования жизни, ввиду нецелесообразности увеличения размера уставного капитала.

На основании вышеуказанного решения Совета директоров АО «СК «Чувашия-Мед» Банком России издан приказ от 15 января 2020 года № ОД-57 об отзыве лицензии по добровольному отказу от лицензии на осуществление страхования по добровольному личному страхованию, за исключением добровольного страхования жизни. В соответствии с действующим порядком данный приказ размещен на официальном сайте Банка России.

В настоящее время АО «СК «Чувашия-Мед», являясь финансово-устойчивой организацией и надежным гарантом защиты прав застрахованных, продолжает осуществлять деятельность по обязательному медицинскому страхованию на основании действующей лицензии.