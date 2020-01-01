В Мариинском Посаде 67-летняя женщина обвиняется в убийстве своего соседа

По версии следствия, в ночь с 31 декабря на первое января этого года пенсионерка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений с 58-летним соседом (он был у нее в гостях) ударила его ножом в грудь. От полученного ранения он скончался на месте происшествия. Учитывая тяжесть и общественную опасность совершенного деяния, по ходатайству следователя суд заключил пенсионерку под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В аналогичном преступлении обвиняется 32-летняя жительница Чебоксар. По версии следствия, декабрьским вечером минувшего года она в ходе ссоры ударила ножом своего 35-летнего сожителя, рана оказалась смертельной. В ходе допроса в качестве обвиняемой женщина дала признательные показания. На время следствия она также заключена под стражу.