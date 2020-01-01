От литсотрудника до «начальника штаба»

Журналист и наставник и в 80 лет черпает энергию в работе

Его голос на другом конце провода часто настораживает: порой ожидаешь строгой критики за статью, а получаешь похвалу, или думаешь, что вот сейчас похвалит, а он «наградит» замечаниями. Однако второе — всегда ценю больше, чем первое, потому что это по-настоящему помогает в дальнейшем быть внимательнее и избегать ошибок. Экспертному мнению видного журналиста и публициста, ветерана газеты «Советская Чувашия» Владимира Жебита, проработавшего в ней 27 лет, можно доверять смело, он как всегда честен в своей оценке.

Так получилось, что родились мы с ним в один день, только с разницей в 42 года, может поэтому на интуитивном уровне чувствуется в нем родственная душа. Но оказалось, что дней рождений у Владимира Алексеевича… два. Согласно первой дате рождения ему исполнилось 80 лет пару месяцев назад, а второй — только сегодня. Как так получилось?

— Виновата война, моя мать и я, — с горькой иронией ответил на мой вопрос Владимир Алексеевич, с которым мы встретились накануне его юбилея. — Я ведь родился в Белоруссии, в деревне Рудаков Полесской, ныне Гомельской, области и был седьмым ребенком в семье. Во время Великой Отечественной войны там все сгорело и пропало, в том числе и документы. Когда в 1946 году пришло время идти в школу, а мне было почти семь, мама Анисья Тихоновна меня не пустила. Трое старших детей уже учились в школе, четвертого школяра семья просто не потянула бы. Сами понимаете, какое было время — повсюду разруха и голод. Поэтому мать и записала меня не 1939, а 1940 годом рождения…

Так у Владимира Жебита появился второй день рождения 14 января, и в школу он пошел на год позже. Для него она стала отправным пунктом в мир журналистики: уже в седьмом классе юноша начал писать стихи и публиковать заметки в местной газете. Журналистское призвание не покидало его даже во время службы на флоте: был редактором корабельной газеты, печатался в «Страже Балтики» и продолжал писать стихи. А на флоте он прослужил четыре года, три из которых — радиотелеграфистом на первом в Советском Союзе ракетном корабле. Кстати, снимок «Неуловимого» и по сей день хранится у Владимира Жебита.

— Ну а вот здесь пятерка выпускников факультета журналистики Ленинградского университета, в числе которых и я, — новобранцы «Советской Чувашии» вместе с нашим наставником — завотделом писем Петром Кольцовым, — показал фотографию 1967 года Владимир Алексеевич, вспоминая былое. С этого периода, можно сказать, началось его большое плавание в мире пера и слова. Между прочим, за молодыми кадрами тогда в Ленинградский университет приехал сам редактор «Советской Чувашии» Михаил Семенов.

Большой путь от младшего литературного сотрудника до ответственного секретаря, или как сказали бы у нас в редакции «начальника штаба», прошел в «Советской Чувашии» Владимир Жебит.

О ЛИЧНОМ Владимир Алексеевич признался, что несмотря на постоянную занятость на работе (а иногда после сдачи номера приходилось возвращаться домой аж под утро), всегда был счастлив в личной жизни. В конце января исполнится 55 лет, как он женился на Тамаре Николаевне, ставшей для него настоящей боевой подругой. Вместе с супругой они воспитали двух сыновей. Старший пошел по стопам отца и работал в сфере радиожурналистики. Унаследовала талант деда и внучка Мария, которая окончила Московский университет печати, работала в разных СМИ, а сейчас является директором департамента по связям с общественностью и государственными органами российского объединения «Союзмолоко». Радуют дедушку и две младшие внучки и внук.

Как рассказывал о нем в свое время известный журналист «СЧ» Лев Васильев: «…До большого начальника дорос, не перепрыгивая через ступеньки. Поработал литсотрудником и корреспондентом, заместителем ответсека, заведовал отделами советской работы и быта, даже пропаганды. Однако никогда Владимир Алексеевич не был просто винтиком в таком сложном механизме, как редакция большой газеты. Без Жебита какая редакционная политика? В перестройку и с его подсказки тоже газетчики «СЧ» оказывались в нужное время и в нужном месте, а точнее сказать — в гуще народа. Помнится, остерегал он молодых корреспондентов не поддаваться духу кампанейщины, сохранять лицо. В это лихое время очень важно было сохранить коллектив. «Не забывайте, вам дальше работать в нашей газете», — сказал уже бывший ответсек, когда после августовских событий 1991 года его разжаловали в корреспонденты…»

Потом Владимир Жебит редактировал газету «Ульяновец», будучи доцентом факультета журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Трудился над выпуском республиканской книги «Память». Затем работал в филиале Российского государственного социального университета. По мнению Владимира Алексеевича, это самые плодотворные годы в его творчестве. В этот период изданы сборники произведений «Сквозь годы и расстояния», стихотворений «Березовое лукошко», учебное пособие «Международное гуманитарное право».

— Книга «Сквозь годы и расстояния» начинается с раздела «По странам и городам», созданного из ваших путевых заметок, — пролистывала я подарок своего первого наставника, под чьим руководством начинался и мой путь в мир журналистики. — Где удалось побывать за время профессиональной деятельности и что больше всего впечатлило?

— Франция, Португалия, Венгрия, Турция, Молдавия, Белоруссия, Украина, вся Прибалтика, побывал во многих уголках России, — стал перечислять собеседник, и, немного подумав, продолжил. — Но особенно впечатлила, пожалуй, Португалия — страна первых мореплавателей…

Она запомнилась журналисту не только своими достопримечательностями, но и встречами с рыбаками Назаре, рабочими стекольной фабрики, студентами и учеными. Своеобразным открытием во время многочисленных путешествий журналиста по России стал Канаш, вот только не наш, а тот, что в Калининградской области. И не город, а поселок.

— Я ведь работал в Калининграде, служил на Балтийском флоте. Позднее, когда уже вместе с семьей переехал в Чувашию, удалось снова побывать в самой западной области России. Купил карту, развернув ее, наткнулся на небольшой кружочек с подписью Канаш, — поведал Владимир Алексеевич. — Подумалось, откуда бы здесь, за две тысячи километров от Чувашии взяться такому названию. Словом, как журналист я просто не мог не поехать туда и не узнать историю названия поселка.

— А на родине в Белоруссии бываете?

— Самой деревни Рудаков уже, увы, практически не существует, но в райцентре и в Минске живут родственники, их я и навещаю. Да ведь и Чувашия за 52 года стала для меня родной. Помню, в первое время, как только приехал в республику, конечно, были сомнения, вот пошлют в командировку в район, а я и чувашского языка не знаю, справлюсь ли. Но в целом все получалось. Первая командировка, кстати, была в Красноармейский район, в деревню Анаткасы. Мне поручили написать заметку о передовой почтальонке. А героини дома не оказалось, была только ее мать. Она не знала русский язык, я — чувашский, но как-то же общались, пока не пришла ее дочь…

А однажды молодого журналиста послали в колхоз «Слава» Яльчикского района. Дорогу занесло снегом, а вчерашний городской студент в 30-градусный мороз отправился в поездку в демисезонном пальтишке и в туфлях. В райцентре бедолагу переодели, дали валенки и на санях вместе с первым секретарем райкома отправили в колхоз.

— Незабываемые впечатления, конечно, — улыбнулся член Союза журналистов России. — Но до ощущения себя профессионалом своего дела было еще так далеко. Настоящим журналистом я почувствовал себя, наверное, только после 40 лет, когда стал завотделом.

— Жаль, что вы уже не работаете с молодыми журналистами…

— Я и сам скучаю по тем временам, поэтому всегда рад быть гостем «Советской Чувашии». А интересные задумки еще есть, — хитро прищурился Владимир Алексеевич. — В работе я нахожу удовольствие, черпаю энергию. И возраст тут, скажу вам точно, не помеха…

ОТ РЕДАКЦИИ Пользуясь случаем, мы поздравляем всех наших сотрудников и дорогих ветеранов «Советской Чувашии» с прошедшим профессиональным праздником — Днем российской печати, который ежегодно отмечается 13 января. Искренне благодарим за неоценимый вклад в дело родной газеты, высокое мастерство и исключительную ответственность. Желаем здоровья и долгих лет жизни!

Фото Олега Мальцева