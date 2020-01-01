Собак 12 опасных пород запретили выгуливать без намордников

С первого января этого года запрещено выгуливать без поводка и намордника собак потенциально опасных пород.

Свободно прогуливаться такие животные могут только на огороженной территории, принадлежащей их владельцу, при входе на которую должна быть сделана предупреждающая надпись. Список потенциально опасных пород собак ранее был утвержден правительством. В него вошли 12 пород. Это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы данных пород. Эти собаки представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Особенности их поведения не до конца изучены.

Полностью запрещена деятельность контактных зоопарков. А к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя применять лекарственные средства, способные причинить вред их здоровью. В квартирах и домах нельзя теперь держать диких животных. Если выявится, что их содержат в неволе, животных конфискуют и вернут в среду естественного обитания. Среди таких животных, например, королевская кобра, крокодилы, львы, тигры, медведи.

Вступила в силу и статья, регулирующая деятельность приютов для безнадзорных животных. Теперь их владельцы и уполномоченные ими лица несут такие же обязанности, как и владельцы домашних животных. Закон категорически запрещает умерщвлять животных в приютах, кроме случаев, когда ветеринаром установлено, что животное страдает от «тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью».

Все безнадзорные животные должны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать неснимаемую метку и возвращаться в места обитания. После отлова такое животное немедленно должно быть передано в приют, где ему проведут вакцинацию и стерилизацию, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео. Запрещен отлов животных с данными владельцев (например, со специальными бирками на ошейниках). Необходимо найти владельца и передать ему питомца.

В России, по данным Роспотребнадзора, ежегодно до 450 тысяч человек подвергаются нападению животных. В Минприроды «РГ» пояснили, что если безнадзорные животные причинят вред человеку, то общую ответственность должны нести именно региональные и муниципальные власти. В министерстве полагают, что после вступления в силу «всех норм закона об обращении с животными и выстраивания в соответствии с ними практики обращения с животными без владельцев случаи нападения бродячих собак на человека будут сведены к минимуму».

Фото prizyv.ru: Чем больше любящих хозяев, тем меньше бездомных собак.