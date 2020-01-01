Гарантии занятости и социальная поддержка

Российский рынок труда динамичен, редко в каких регионах уровень безработицы длительное время остается стабильным. Рассказать о ситуации на рынке труда нашей республики, а также о нововведениях в социальной политике, вступивших в силу в этом году, мы попросили министра труда и социальной защиты Чувашии Сергея Димитриева.

— Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в республике — 0,69%, коэффициент напряженности на рынке труда — 0,24. По данному показателю Чувашия в последние годы занимает третье-четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа. Работа в области содействия занятости населению идет по 12 направлениям. В их перечень входят организация профобучения, тренинги, профориентация, ярмарки вакансий и так далее. По итогам года государственные услуги по содействию в трудоустройстве получили 81,8 тыс. человек.

Годовые контрольные показатели мы выполнили. Это означает, что основная цель — обеспечить работой граждан, ищущих ее, в том числе безработных граждан, — достигнута. На 1 января текущего года республиканская служба занятости населения трудоустроила более 41,8 тыс. человек. Наиболее эффективно сработали отделы центра занятости Урмарского, Канашского, Яльчикского и Вурнарского районов, перевыполнившие плановые показатели. В среднем каждый работник центра занятости помог с трудоустройством 120 жителям республики.

Рабочих мест в регионе достаточно. По данным на конец декабря, число вакансий составило 17645 от 1724 работодателей. Средняя заработная плата по ним — около 19 тыс. рублей. На одного соискателя приходится 3-4 предложения от работодателей.

Отмечу, что ситуация на рынке труда на еженедельном контроле Главы Чувашии Михаила Игнатьева. Благодаря созданию дополнительных рабочих мест, слаженной работе правительства Чувашии по реализации национальных проектов и постоянному совершенствованию мероприятий в сфере занятости с 2011 года наша республика постоянно удерживает лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации. По итогам мониторинга доступности и качества услуг в сфере занятости населения за I полугодие 2019 года Чувашия вошла в первую десятку лучших регионов по 15 показателям. Оценку работы за II полугодие получим от Минтруда России в начале 2020 года.

— Сергей Петрович, вы сказали про усовершенствование и системный подход в содействии занятости населения. Расскажите, пожалуйста, какие дополнительные меры приняты в 2020 году?

— С 1 января 2020 года вводится электронная трудовая книжка, которая обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Также изменения коснутся профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В Чувашии эти мероприятия стартовали с начала 2019 года. Они направлены на устранение возможных фактов трудовой дискриминации граждан предпенсионного возраста.

Любой житель Чувашии такого возраста может самостоятельно обратиться в службу занятости по месту жительства. Обучение осуществляется как для работников организаций, так и незанятых, находящихся в поиске подходящей работы. Специалисты отделов республиканского центра занятости проконсультируют, помогут определиться с уровнем имеющихся компетенций и предложат подходящие программы обучения.

В настоящее время в республике заключены соглашения с 20 образовательными организациями. Разработан перечень рекомендуемых образовательных программ, включающий более 80 профессий. В период обучения незанятым гражданам выплачивается стипендия, равная минимальному размеру оплаты труда, установленному в Российской Федерации на соответствующий год, и составит в 2020 году 12 130 рублей.

С 2020 года программа также будет охватывать жителей республики старше 50 лет. Вводится возможность компенсации стоимости проезда к месту обучения за пределы Чувашской Республики, оплата суточных и найма жилья на период обучения. Проект «Старшее поколение» к концу 2024 года позволит обучить более 3500 человек. На эти цели планируется направить за шесть лет около 189 млн рублей.

— Спасибо за разъяснения по совершенствованию системы содействия занятости населения. Какие еще социально значимые изменения ждут Чувашию в 2020 году?

— С 1 января в социальном обеспечении отдельных категорий граждан произошел ряд изменений. В частности, благодаря масштабному национальному проекту «Демография» государственной поддержкой будет охвачено еще больше лиц предпенсионного возраста, матерей и многодетных семей. Президент России Владимир Путин всегда делает акцент на уникальности инструмента национальных проектов. Как мы знаем, ранее ничего подобного не применялось для достижения целей в развитии экономики, инфраструктуры, демографии, здравоохранения, экологии, культуры…

В Чувашии реализуются меры социальной поддержки по более чем 90 направлениям. На 2020 год на их реализацию предусмотрено 7,6 млрд руб., что на 10% больше, чем в текущем году.

Ежемесячные выплаты будут увеличены для семей, в которых родился первый ребенок. Для них критерий нуждаемости увеличен с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума. Такие выплаты в 2020 году должны получить более 8 700 семей.

Выплаты увеличены также на третьего ребенка при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (сейчас — 1-кратный размер).

При этом родители будут получать деньги на детей, рожденных по очередности третьими, четвертыми и т.д. без ограничения. По нашей оценке, в 2020 году выплаты получат более 10 тысяч семей.

В 2020 году большое внимание будет уделено неработающим женщинам, воспитывающим малолетних детей. Таким мамам будет предоставлена возможность получить дополнительное образование. Кроме находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, обучение смогут пройти и те женщины, которые воспитывают детей дошкольного возраста. В период прохождения обучения будет выплачиваться стипендия в размере МРОТ (12130 руб.).

С текущего года все жители республики, имеющие звание «Ветеран труда», будут получать компенсацию расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Раньше право на такую компенсацию имели только ветераны, получившие свое звание в соответствии с федеральным законодательством. При принятии соответствующего закона компенсацию расходов за капремонт прогнозно станут получать около 4,6 тыс. человек из числа ветеранов труда Чувашской Республики.

С 1 января 2020 г. размер материнского капитала увеличивается до 466617 рублей. Кроме того, размер ежемесячной выплаты из материнского капитала на второго ребенка составит 9541 рубль.

Как видим, в наступившем году нас ждут позитивные изменения, которые непременно отразятся на повышении уровня жизни жителей Чувашии, помогут создать еще более комфортные условия для их проживания и самореализации. Хочу процитировать Главу Чувашии Михаила Игнатьева: «Ни в одном государстве мира не оказывается такой социальной поддержки».

Ольга Сергеева