Новый закон упростит ввоз из-за рубежа лекарств, не имеющих аналогов в России

Вскоре вступит в действие новый закон, который облегчит жизнь больным, для лечения которых в России не производят препаратов, а импортные не зарегистрированы. Теперь их можно ввозить из-за рубежа, даже если они содержат психотропные или наркотические вещества. Главное условие — у человека должно быть заключение врачебной комиссии о том, что ему этот препарат необходим, а альтернативы из числа зарегистрированных в стране лекарств ему нет.

История принятия этого закона печальна — в отношении одной из мам, которая выписала из-за границы незарегистрированный препарат, помогающий ее ребенку, возбудили уголовное дело. Общественность возмутилась. Матери детей-инвалидов написали письмо Президенту страны с просьбой решить проблему с закупкой обезболивающих и психотропных лекарств, которые они не могут приобретать для личного пользования, потому что те не прошли регистрацию. Теперь закон, легализующий ввоз в страну таких лекарств и определяющий порядок и условия их приобретения и использования, не просто разработан, он подписан и начнет действовать с 1 марта этого года.

Кроме того, в Закон «Об обращении лекарственных средств» внесены поправки, и в нем дается определение взаимозаменяемости лекарств. Теперь четко прописан статус оригинального препарата, дженерика (копии оригинального), референтного препарата, с которым сравниваются препараты-аналоги при их регистрации. А к взаимозаменяемым стали относиться препараты с другим химическим составом, но аналогичным лечебным эффектом.

Как уверяют в федеральном Минздраве, по сообщению «РГ», это расширит спектр препаратов одинакового действия при формировании заказа и даст возможность экономить бюджетные средства без ущерба для качества лечения.

Фото cdnimg.rg.ru: Большинство препаратов в аптеках теперь отпускаются только по рецепту.