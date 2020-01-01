Граждан будут в обязательном порядке информировать о положенных им льготах

Подходящий вариант получения информации можно выбрать самим: через портал госуслуг, единый колл-центр или при посещении учреждения.

Уже не нужно куда-то ехать, чтобы выяснить, какие меры государственной поддержки положены нам при рождении ребенка, инвалидности, наступлении предпенсионного или пенсионного возраста… Причем информировать граждан будут и о правах, возникших раньше. Например, если человек стал инвалидом пять лет назад, он получит уведомление о наборе мер социальной поддержки, положенных ему сейчас.

Правда, некоторые жизненные ситуации система начнет «видеть» лишь с 2021 года. Это, в частности, данные о получении званий «ветеран труда» или «ветеран войны», статуса донора, информация о людях, получивших трудовые увечья и профессиональные заболевания, и некоторые другие.