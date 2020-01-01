Вступил в силу закон о любительском рыболовстве

С января 2020-го вступил в силу принятый Госдумой РФ больше года назад федеральный закон «О любительском рыболовстве…». В нем, как пишет «Российская газета», закреплены общие для всех правила любительской рыбалки. Введен, например, запрет на применение жаберных сетей. Такое орудие лова можно использовать только некоторым категориям рыбаков в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Исключения, полагают эксперты, сделаны во благо коренных народов, для которых подобный промысел является средством выживания и традиционным методом ловли, используемым веками.

Кроме того, согласно закону, рыбакам-любителям запрещена рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ, аквалангов, индивидуальных электронных средств обнаружения водных биоресурсов под водой, а также электроудочек. Отметим, под административные санкции можно попасть не только за применение последнего орудия лова, но и за продажу запретной рыболовной снасти, и даже за публикацию инструкции по изготовлению электроудочки.

В прошлом году, например, сотрудники Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе мониторинга Интернета обнаружили, что на страницах пяти сайтов, доступных для любых пользователей, размещена информация о способе изготовления электроудочки, которая признана запрещенным орудием лова и способом массового истребления водных животных. «Размещение такой информации в сети Интернет противоречит требованиям федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — сообщают в прокуратуре. — В этой связи природоохранный прокурор направил административные исковые заявления в суд. Информация о способе изготовления электроудочки, опубликованная в сети Интернет, судом признана запрещенной к распространению на территории РФ. По вступившим в законную силу решениям судов Роскомнадзором указатели страниц сайта в сети Интернет были включены в Единый реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию, и заблокированы.

Как сообщает «Российская газета», закреплено в законе и право граждан свободно рыбачить на водоемах, где специально не выращивают рыбу. Между тем, по всей стране, в том числе и в Чувашии, есть предприниматели, арендовавшие часть общественных прудов и предлагающие порыбачить на них за плату. Такие бизнесмены, пишет «РГ», продолжат работать, пока у них не закончится контракт (крайний срок — до конца текущего года).

Впрочем, арендаторы общественных водоемов и сами порой досрочно сворачивают бизнес – невыгодно. В одном из районов республики, например, попытка заработать на аренде сельского пруда обернулась полным фиаско. Нанятые в соседнем регионе охранники не помогали — сельчане находили на родном пруду укромные места и продолжали, как и прежде, ловить рыбку бесплатно…