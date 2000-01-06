Кто работает в праздник и как живет Снегурочка

История республики на страницах «СЧ»

50 лет назад — 1 января 1970 года

Тысячи людей проводят новогоднюю ночь не за праздничным столом, а на рабочем месте, создавая праздничное настроение, обеспечивая тепло и свет в домах.

«За праздничным столом не было и этих троих — машинистов центрального пульта управления Новочебоксарской ТЭЦ-3 Николая Шашкова, Юрия Клешнева и Николая Кислякова. Они первыми в коллективе приняли трудовую эстафету юбилейного года».

Фото В. Шемарова

55 лет назад — 10 января 1965 года

В редакцию «СЧ» пришло письмо от Ивана Андреевича Китика. Житель Херсона интересуется судьбой человека, которого встретил много лет назад, в сентябре или октябре 1943 года. В то время он работал приемщиком рыбы от Херсонского рыбозавода на оккупированной фашистами территории.

«Как-то на тоне появился исхудалый грязный человек. О себе он сказал только то, что зовут его Леня, коммунист, по национальности чуваш. Он остался тайно жить тут же. Я ему приносил еду. А через несколько дней к нам заявились офицер-гестаповец и два солдата, вооруженные автоматами. Тут же они начали обыск. Тщательно осмотрели все в казарме рыбаков и направились на склад, где хранятся сети.

В это время я стоял на барже, а Леня находился рядом, возле неводных вешалов. Только я успел предупредить Леню, гестаповец вошел во двор. Казалось, о спасении нечего и думать. Леня направился, было, ко мне на баржу, а я ему показал на рядом стоявшую лодку с неводом, оставленные после ночной смены. Он тут же укрылся неводом.

Гестаповец поднялся на баржу, обыскал все тщательно и ушел, не обратив внимания на рыбацкую лодку. В конторе я узнал, что гестаповцы разыскивают сбежавшего из лагеря военнопленного. Лене дальше оставаться на тоне было опасно, и он ушел».

30 лет назад — 1 января 1990 года

Победительницу конкурса «Чебоксарская красавица», прошедшего в мае 1989 года, по праву можно назвать Снегурочкой: она красивая, умная и любит детей. Накануне праздника корреспондент А. Дроздов узнал, какими делами и заботами живет королева красоты — учительница русского языка и литературы из школы № 54 Наталья Стребуляева.

«Ой, я совсем забыла про этот конкурс. Сейчас живу только школой. Правда, когда готовим праздники, использую опыт, приобретенный на этом фестивале.

Нам нужны такие праздники. Жизнь сейчас очень сложная. Я чувствую это не только по очередям, но и по детям. Становится больше запущенных ребят, неприкаянных при живых родителях. И я с отчаянием убеждаюсь, что моих сил не хватает, чтобы хоть как-то помочь им. <…>

— Ваши увлечения?

— Работа в школе и наш неустроенный быт совершенно не оставляют времени ни на чтение, ни на общение с друзьями. Но я очень люблю путешествовать. Летом подрабатываю экскурсоводом, езжу по стране. Была в Венгрии и Югославии».

Фото Б. Иванова

20 лет назад — 6 января 2000 года

Конец тысячелетия в России ознаменовался большими переменами: в последний день года президент Борис Ельцин сложил с себя полномочия главы государства. Корреспондент В. Тимуков вышел на улицы Чебоксар, чтобы узнать, что об этом думают горожане.

«Первая беседа с рыбаками, торгующими возле магазина «Европа» свежепойманной рыбой. Лишь для одного из них сообщение об уходе с политической сцены Б. Ельцина не оказалось неожиданностью. Оказывается, об этом он узнал еще на Волге — от соседа, который прихватил с собой радиоприемник. Но все трое единодушны в одном: эта отставка для них отнюдь не главное событие дня. Гораздо важнее, что улов последней рыбалки 1999 года получился удачным — есть чем накрыть новогодний стол!

Следующие встречи — в транспорте. <…> Одетая в роскошную шубу женщина ни за что не захотела поверить в услышанную от меня новость. То ли от растерянности, то ли из-за нежелания высказать собственное мнение случайному попутчику, она потрясенно вопрошала к соседям: «Вы слышали? Быть не может!». Подтвердила мою информацию кондуктор: об этом десять минут назад оживленно говорили в диспетчерской троллейбусного парка. <…>

На молодую продавщицу коммерческого ларька, что на остановке «Студгородок», мой вопрос никакого эффекта не произвел. Хоть и не верится ей в услышанное, но она более всего расстроена другим обстоятельством: Новый год ей придется встречать в этом неуютном круглосуточном киоске…»