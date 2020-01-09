Прокурор, журналист и просто сын

Василий Пословский о своей работе и умении отдыхать

Встреча сотрудников «Советской Чувашии» с прокурором республики накануне Нового года уже стала, можно сказать, традиционной. Как и в конце 2018-го, в минувшем декабре мы снова побеседовали с Василием Пословским о его команде, итогах работы ведомства за год, о проблемах региона и путях их решения…

Первое интервью, прошлогоднее, раскрыло нашего собеседника как грамотного руководителя, вдумчивого прокурора и немного журналиста, способного разложить по полочкам любую ситуацию. Нынешняя беседа стала словно бы продолжением прошлой и дополнила образ Василия Пословского. Оказалось, что прокурор еще и творческая душа, примерный сын и человек, находящий время и желание для добрых дел.

Паззл начал складываться еще до начала разговора, когда в коридорах республиканской прокуратуры мы заметили выставленную вдоль стен мебель, а в зале заседаний — большой экран для видеоконференцсвязи с районами Чувашии. «СЧ» пояснили — благодаря настойчивости прокурора нашей республике удалось войти в число трех регионов страны, с которых начинается масштабное переоснащение органов прокуратуры. Помимо мебели меняются и компьютеры, которые теперь будут совмещены в одну закрытую сеть и сделают внутренний документооборот электронным. Изменения касаются не только городов, но и сельских подразделений ведомства и позволяют сделать его доступнее для граждан — чтобы обратиться, к примеру, к прокурору республики, теперь можно не ехать в столицу, а просто воспользоваться видеосвязью в прокуратуре районной.

— Василий Митрофанович, чем для вас запомнился прошедший год? Вы по-прежнему большое значение уделяете коллективу? Продолжается ли обновление кадров, о котором вы рассказывали в нашу прошлую встречу?

— Обновление кадров уже завершено, и сегодня проходит его «шлифовка». Своими подчиненными я доволен — с таким коллективом можно и горы свернуть! В свое время изучил личное дело каждого и нередко предоставляю людям возможность попробовать себя в новой должности, большое внимание уделяю повышению квалификации. Введены в практику собрания трудовых коллективов — на них открыто обсуждаем награды и назначения.

Что касается прошедшего года — лично для меня особенным стал декабрь. Исполнилось 35 лет, как работаю в прокуратуре и 32 из них — в руководящей должности. В декабре исполнилось также полсрока, как я работаю в Чувашии. О чем, кстати, не жалею — здесь удалось реализовать весь опыт, накопленный мной в Адыгее. И даже руководители двух субъектов, Михаил Васильевич и Мурат Каральбиевич, периодически передают через меня друг другу приветы. Именно в Адыгее я впервые придумал практику, которую затем продолжил и в Чувашии: при поощрении сотрудника прокуратуры пишется благодарственное письмо его родителям — за рождение, воспитание и обучение сына, дочери.

— Откуда такое внимание к родителям сотрудников?

— Просто действительно считаю, что именно родители закладывают наш жизненный фундамент. Вот нас в семье было шестеро детей, я — пятый. Папа выращивал овощи и ездил их продавать на стареньких «жигулях», строил дом. А мама растила нас, воспитывала.

Прожил отец 84 года, в конце сильно болел, но пробыл с нами еще лет десять вместо отмеренных врачами нескольких месяцев. Мы, все шестеро детей, предпринимали огромные усилия, чтобы продлить ему жизнь.

Маме сегодня 89 — недавно я подарил ей смартфон, и теперь она в курсе всех событий Чувашии, поглядывает. Правда, в рабочее время телефон с собой я не беру, но вечером, в период с девяти до десяти, мы ней обязательно созваниваемся.

…Вспоминаю, как дочь Анечка жаловалась в детстве, что в садике ее называют дочкой начальника. Я тогда сказал ей, что не начальник, а всего лишь прокурор.

— Вы очень эмоциональны…

— Не всегда! Вот недавно участвовал в одном заседании по резонансному уголовному делу в Новочебоксарске — там эмоции совсем не нужны, нужно сдерживать себя. А вот в беседе эмоции позволяют лучше понимать друг друга, не должно быть, как в современной песне (поет монотонно и безэмоционально): «Ты идешь и я иду, оба мы идем…»

— В прошлом интервью «СЧ» вы рассказывали, что ваше кредо — профилактика. Работая на опережение, каких показателей удалось достичь в Чувашии в 2019 году?

— Действительно, чем лучше будет настроена профилактическая работа, тем меньше мы будем сталкиваться с последствиями преступлений и правонарушений. В уходящем году скоординированные усилия всех органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов повлияли на криминогенную обстановку в республике. Меньше стало убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, их число снизилось с 79 до 73. А ведь за каждой цифрой стоит жизнь конкретного человека и шесть спасенных судеб — это совсем не мало.

По итогам 2016 года криминальных смертей было 119, и одной из отправных точек для изменения ситуации стало проведенное в декабре 2017 года координационное совещание при Главе Чувашской Республики по обеспечению правопорядка, где был принят комплекс мер, направленных на активизацию профилактики…

По итогам 2019 года снизилось число грабежей, разбоев, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и совершенных неработающими гражданами. Но вызывает озабоченность рост подростковой преступности (+4,9%), а также рост хищений бесконтактным способом, в том числе с банковских карт потерпевших и с использованием сети Интернет (+61%). Последняя категория беспокоит, но уверен, мы добьемся стабилизации и в данной сфере.

— Ощущаете ли вы по-прежнему себя немного журналистом? И как вам работается со СМИ республики?

— Понимаете, журналист — это состояние души, и просто так пройти оно не может. По сути, профессия журналиста очень похожа на прокурорскую: и в том, и в другом случае необходимо тщательно анализировать поступающую информацию, «отделять мух от котлет» и выявлять нестыковки… В итоге — правильно преподносить окончательную информацию и в дальнейшем ее использовать. Касательно прокурорской работы — использовать для устранения нарушений и привлечения виновных к ответственности.

Думаю, мы нашли общий язык со СМИ республики. Ежедневно обновляем нашу информационную ленту в сети Интернет, направляем публикации в печатные издания, выступаем на радио, телевидении. Совместных проектов со СМИ не один и не два, их более десятка. Одно из моих правил — сделать прокуратуру как можно более открытым органом для населения республики, чтобы люди действительно знали, чем мы занимаемся и смогли получить ответы практически на любой заданный вопрос. Особо хотелось бы выделить один из самых молодых проектов — еженедельную радиопрограмму «Вестник прокуратуры». Буквально на днях она стала призером ежегодного всероссийского конкурса СМИ, организованного Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Это первый случай, когда средство массовой информации из Чувашии добилось такого успеха.

— Для чего открылась Чебоксарская городская прокуратура? Некоторые считают, что необходимости в ее открытии не было.

— Прокуратура Чебоксар вновь открылась 3 июня 2019 года на основании приказа Генерального прокурора Российской Федерации. Почему «вновь открылась»? Потому что она ранее уже существовала и была упразднена, но возникла необходимость возобновления ее работы. Ведь на территории Чебоксары, кроме районных, есть множество городских ведомств — таких, как управление МВД России по городу Чебоксары, инспекция ФНС по городу Чебоксары, управление Пенсионного фонда… Ранее за ними надзирали районные прокуроры и аппарат прокуратуры, что не очень верно. Сейчас для этого создана Чебоксарская прокуратура. Она также занимается координацией деятельности районных прокуратур столицы.

— С какими вопросами граждане обращаются в прокуратуру республики?

— Ежедневно к нам, в органы прокуратуры по всей республике, поступает более сотни различных обращений. Их тематика самая разнообразная, схоже одно — люди столкнулись с какими-то проблемами, возможно, нарушениями со стороны других лиц или организаций. Всего за 12 месяцев 2019 года в прокуратуру поступило более 44 тысяч обращений. Лидируют вопросы трудового законодательства, исполнительного производства, сферы жилищно-коммунального хозяйства… Конечно, это не означает, что везде реально имеются нарушения, в 2019 году обоснованными были признаны 12% обращений.

— Давно известно, что любые сборы в школах незаконны — но они до сих пор продолжаются, родители сами готовы нести деньги. Что делать?

— В органы прокуратуры республики периодически поступают подобные жалобы, и хотелось бы напомнить, что ученики должны быть обеспечены бесплатными учебниками и пособиями, оборудованием, ремонт классов и здания проводятся за счет бюджета. Порой родители сами готовы помочь, но при этом пожертвования оформляются с нарушениями. По каждому такому сигналу нами проводятся проверки, принимаются меры прокурорского реагирования.

— Возвращаясь к 35 годам в прокуратуре: как вам удается не превратить работу в рутину?

— Дело в том, что мое дело мне нравится: я трудоголик, работа меня затягивает. И хотя далеко не всегда удается уйти в отпуск (за время работы в республике его у меня накопилось достаточно), я умею и отдыхать. А работаю, как в фильме (поет): «Я все умею, я все могу… Ты только прикажи и я не струшу, товарищ время, товарищ время».

График действительно напряженный. Вот, посмотрите на мое расписание — в день по две-три встречи, успеваю везде благодаря упорядочиванию процессов. А отвлечься от работы помогает творчество — например, недавно переделал слова знаменитой песни: «И теперь на Волге есть земля (Чувашия), Где прокуроры есть — единая семья. И совсем никто из нас не против — Жизнь посвятить своей родной работе». Музыка есть и в жизни моего коллектива, в обед в стенах прокуратуры звучит радио: поздравляют с праздниками, включают композиции…

— Сегодня в России говорят о моде среди подростков на так называемые конфеты-снюсы (никотиносодержащие смеси). Поступали ли в прокуратуру Чувашии сигналы о такой проблеме?

— Сигналы о реализации такой продукции в магазинах Чувашии и в школах под видом конфет к нам поступают. Никотин — сильный яд, в больших дозах способный вызвать даже остановку дыхания. Действующим законодательством не установлен запрет на распространение среди подростков снюсов, поэтому прокуратурой республики в Госсовет Чувашии направлены законопроекты, предусматривающие запрет на продажу таких смесей несовершеннолетним, на территории учебных заведений, организаций отдыха детей. В этом же списке больницы, спортшколы, детские площадки. Мы инициировали также административную ответственность за продажу снюсов детям, вовлечение их в употребление данных веществ. Сегодня проводим проверки торговых точек и образовательных организаций.

— Много говорится о доступной среде для инвалидов. Часто ли граждане обращаются с этой темой в прокуратуру?

— В последние годы немало сделано для адаптации инвалидов, но нарушения их прав по-прежнему распространены. Наиболее характерно отсутствие пандусов, и мы стремимся добиваться устранения этих нарушений. Так, по инициативе прокуроров в Алатыре оборудован пандус в общежитии филиала Самарского госуниверситета путей сообщения, а в Ядрине — в районной больнице. Осенью был переоборудован выход с путей на железнодорожном вокзале в Канаше.

Говоря о создании безбарьерной среды, не могу не остановиться на вопросах соблюдения трудовых прав инвалидов. За отсутствие квоты для их трудоустройства прокуратурой Ленинского района Чебоксар возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Вика-Двина», ООО «Земля», сейчас нарушения устранены, люди приняты на работу.

— Василий Митрофанович, спасибо! Очень содержательная получилась беседа.

— Давайте напоследок покажу вам свой кабинет. Здесь ничего лишнего: все строго регламентировано. Вот мой стол и стол для совещаний с заместителями, вот окна, выходящие на проспект Ленина…

А вот и мой телефон (я оставил его тут во время встречи с вами). Смотрите, какие фотографии я посылал маме: зима в Майкопе, набережная Чебоксар, я в образе Деда Мороза, подопечная детского реабилитационного центра… Эта девочка здорово спела всем гостям под аккомпанемент фортепиано, я даже переслал ролик маме. Мама попросила сделать юному дарованию подарок, и я выполнил наказ — подарил девочке синтезатор.

Владимир Васильев, Джульетта Федорова