Глава Чувашии встретился с руководителями СМИ 

Глава республики Михаил Игнатьев постоянно и достаточно плотно общается с медиа-сообществом. Не стал исключением и год уходящий – не столь давно прошла традиционная пресс-конференция, состоялось несколько прямых эфиров. Сегодня, на излете 2019-го, Михаил Васильевич встретился с руководителями ведущих СМИ Чувашии.

Доминантой беседы стали, как и ожидалось, итоги года, оценки главных его событий. Отвечая на вопрос главного редактора «Советской Чувашии» Владимира Васильева, какие из них можно зачислить в пятерку топовых, Михаил Васильевич ответил, что это все, произошедшее во благо жителей республики. Каждый объект, сданный в положенные сроки и с высоким качеством, каждое мероприятие, доставившее радость и позитив людям. «Можно с пафосом говорить, но люди нас оценивают, прежде всего, по принципу – сделал, как обещал — молодец». Относительно республиканской власти речь идет в первую очередь об эффективности управления общественными, бюджетными финансами. А эффективность эта, по оценке федеральной власти, в республике — на должном уровне.

По мнению редакции «СЧ», в топ можно включить выделение полутора миллиардов рублей на развитие социальной сферы республики. Указ – это политическая воля, — ответил Глава республики. Но потом еще надо претворить ее в реальные дела, надо должным образом, грамотно освоить эти средства, и все службы, команды должны слаженно действовать в данном направлении. Нет сомнения в том, что так оно и будет, по-другому правительство не работает.

Касаясь национальных проектов, Михаил Игнатьев напомнил про оценку их реализации, данную Президентом России Владимиром Путиным, который сказал, что люди пока не ощутили их результатов. В том числе на селе. Оценивая наиболее значимые проекты, реализуемые в регионе, Михаил Игнатьев начал со свежей темы – заседания Госсовета РФ, состоявшегося 25 декабря, в котором он участвовал. Речь, как известно, шла о развитии агропромышленного комплекса, в частности, о том, как поднять уровень жизни на селе. В республике принята программа комплексного развития сельских территорий, предусматривающая обширный перечень мер в этом направлении.

В продолжение аграрной темы Глава республики на фоне роста объемных показателей подчеркнул важность повышения качества сельхозпродукции. Помимо того, что это условия успешной конкуренции аграриев на рынках, это и залог здоровья людей, начиная с детей. Надо пресекать все попытки поставлять в детские учреждения некачественные и просто испорченные продукты.

Главная цель всех проектов – привлечение федеральных инвестиций, отметил Глава на встрече с редакторами. В Чувашию в этом году средств поступило на одну треть больше, чем в предыдущем. Направляются они в основном на развитие социальной инфраструктуры, в итоге – на повышение качества жизни.

Интересовались участники встречи и ходом реализации известной программы об ускоренном развитии республики. Глава напомнил, что одна из главных задач в этом плане — сокращение в два раза доли населения с низкими доходами. Каждые ближайшие три года из федерального бюджета в республику будет поступать по 372 млн. рублей на преодоление бедности, в том числе на создание новых рабочих мест, поддержку предпринимательства и другие цели.

Под конец встречи журналисты, что называется, «перешли на личное». Каким Глава видит будущее своих детей? Отвечая на этот вопрос, Михаил Васильевич выделил два момента: во-первых, сын не собирается покидать республику, во-вторых, он, как и его сестра, не намерены в будущем заниматься политикой. Хотя судьба может, как говорится, «раскидать каждого из нас в разные стороны. Я желаю только одного, как отец и как все другие отцы, чтобы все надежды наших детей сбылись».

Новый год – праздник семейный. И семья Игнатьевых соберется за праздничным столом в полном составе. «Что будет на столе?», — поинтересовалась главный редактор газеты «Чебоксарские новости» Лариса Буланкина. В основном все, выращиваемое на собственном участке, сказал Михаил Васильевич. Картошку – из погреба, ее заготавливаем на целый год, овощи, ягоды тоже свои. А из горячего — мясо индейки.

На встречах с фермерами Глава говорит о сельском хозяйстве, с врачами – о проблемах здравоохранения. Ну а при общении с журналистами, естественно, зашла речь об оценке их корпоративного сообщества, в том числе присутствующего в соцсетях. Что же такое для Главы пресса — больше помощник или раздражитель, спросил главред «Советской Чувашии». Бывает ли так, что СМИ не просто указали на ту или иную проблему, но и помогли в ней разобраться?

Когда издание критикует корректно, объективно отражая общественное мнение, это воспринимается нормально, и тут Глава прессу считает помощницей. Но когда кто-то осознанно стремится повлиять на сознание людей, используя искаженную, а то и откровенно лживую информацию, такие публикации, конечно, не просто раздражают, но и мешают работать. Чтобы громко и бездоказательно кричать о недостатках, большей частью надуманных, много ума не требуется. И совершенно обоснованно против подобного применяются существующие законодательные нормы.