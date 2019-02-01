Уроки для учителя и «Точки роста»

АЛЕВТИНА ФЕДОРОВА, первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики:

«Успешная реализация национального проекта «Образование» напрямую связана с кадровым потенциалом. И в Чувашии этому вопросу уделяется самое пристальное внимание.

Сейчас в республике работают 9500 учителей, из них на селе — 4634. В регионе установлены дополнительные коэффициенты к заработной плате (0,5 до наступления трехлетнего стажа работы; а молодым специалистам, имеющим диплом о высшем или среднем образовании с отличием, — 0,75). Также молодым специалистам выплачивается единовременное пособие в размере десяти окладов.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики» учителя получают государственную поддержку на строительство или приобретение жилья в сельской местности в размере до 70% от его стоимости.

Мы тесно сотрудничаем с Чувашским государственным педагогическим университетом имени И.Я. Яковлева. Выпускники ЧГПУ участвуют в проекте по замещению вакантных должностей. Студенты четвертых-пятых курсов переводятся на гибкие индивидуальные учебные планы и начинают свой профессиональный путь.

Желающим работать в конкретных сельских школах выплачиваются дополнительные стипендии. Кроме того, во многих муниципалитетах есть дополнительные меры поддержки.

В республике работает проект наставничества «Школа молодого педагога». Его цель — организация методической, консультативной помощи. Участники знакомятся с новыми требованиями к проведению уроков в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, с инновационными формами и методами ведения занятий, приемами работы с детьми. Проект включает четыре сессии: осеннюю, зимнюю, весеннюю и летнюю.

Осенью молодые педагоги изучают нормативную правовую базу, которая нужна для дальнейшей работы в школах, проходят диагностику профессиональных компетенций, получают доступ к системе дистанционного обучения. В зимнюю сессию учителя принимают участие в творческих мастерских. Они направлены на отработку выявленных пробелов осенью. Весна — время открытых уроков, конкурсов, организованных кафедрами профессионального сопровождения. Летняя сессия проходит в формате образовательного туризма «Живые метапредметные уроки». Проводятся мастер-классы по внедрению новых педагогических технологий.

Новой вехой развития образования стало создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2019 году они появились в 40 сельских школах. К 2022 году общее количество «Точек роста» должно составить 160. Чтобы педагогам было проще работать в условиях новой инновационной деятельности, они постоянно повышают квалификацию. В регионе есть более 160 пилотных площадок по внедрению новых педагогических технологий.

А благодаря республиканскому проекту «Наука в школе» 11 базовых учреждений получили современное лабораторное оборудование для кабинетов физики, 15 школ — для кабинетов химии, еще 15 школ — для кабинетов биологии. Сельские школьники могут развивать технологические навыки и углубленно изучать предметы в сопровождении университетских преподавателей».

Фото Ольги Казаковой

Одна из 40 сельских школ республики, в которой в этом году открылись «Точки роста», — школа поселка Опытный Цивильского района.