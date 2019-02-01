Пошив армяка – дело колючее

В Доме дружбы народов Чувашии модельер из Марий Эл провела мастер-класс по пошиву армяка

Название национальной верхней одежды пошло от древнерусского «ормяк», потом в народе прижились «армячок», «армячишко», «армячина». Был армяк долгополый, шитый из грубой шерсти, обычно с капюшоном, без пуговиц и застежек, запахивался ремнем, чем-то напоминал теплый кафтан. Носили его в холодное время, зимой, в основном крестьяне. Первые армяки (армячины) на Руси шили из верблюжьей шерсти и носили их татары, затем теплый кафтан полюбили казахи, монголы, армяне, представители тюркских народов.

Продемонстрировать, как создавалась такая одежда в старину, взялась мастер-модельер из соседней республики Динара Буткевич. Ее пригласили в Чебоксары провести мастер-класс в Доме дружбы. «Для пошива армяка нужны сукно шинельное, бортовка на манжеты и контрастные нити для отстрочки, — рассказала рукодельница. — Для отделки идеально подойдет хлопковый бархат. Обязательный элемент и аксессуар к армяку — широкий яркий кушак, то есть пояс. Возможно, армячишко — это прототип некоторых моделей дамского пальто».

По мнению одной из участниц мастер-класса Ирины Яковлевой, пошив армяка — дело не быстрое, но согревающее душу, теплое и слегка колючее, потому что натуральное. А если подпоясать такой кафтан модным стилизованным ремешком, получится вполне городской вариант теплого пальто.

Фото cap.ru: По словам мастера Динары Буткевич, для современного армяка лучше всего подойдет шинельное сукно.