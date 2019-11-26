Минимальный набор продуктов питания в Чувашии оценили в 3483,72 рубля

По данным Росстата на конец октября 2019 года, стоимость минимального набора продуктов питания в Чувашии составила 3483,72 рубля в расчете на одного человека в месяц.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, это ниже на 1,9%, чем в среднем по ПФО, и на 13,4% ниже, чем в среднем по России. Среди регионов округа республика по стоимости минимального набора продуктов занимает пятое место (ранжирование по мере возрастания показателя от меньшего к большему). Наименьшее значение сложилось в Республике Мордовия — 3262,36 рубля, наибольшее — в Самарской области — 3911,23 рубля.