Магазинный вор сбежал, оставив куртку с паспортом

При задержании магазинного вора в руках охранника осталась его куртка с удостоверением личности.

Незадолго до закрытия отдела по продаже спортивной одежды и обуви в торговом центре внимание охраны привлек один из посетителей. Молодой мужчина вытащил из коробки дорогие кеды и переложил в свой пакет, после чего попытался пройти кассовую зону, не оплатив товар.

При виде охранников, решительно направлявшихся в его сторону, злоумышленник отбросил в сторону пакет с похищенным. Он рассчитывал отвлечь их внимание, но один из секьюрити решительно вцепился в его куртку. Чтобы освободиться и улизнуть, воришке пришлось сбросить верхнюю одежку. Правда, освободился мужчина ненадолго: в кармане его куртки, оставшейся в руках бдительного охранника, полицейские обнаружили… паспорт предполагаемого преступника. В этот раз оперативникам даже не пришлось просматривать записи с камер видеонаблюдения. 31-летний ранее судимый чебоксарец был вскоре задержан и признался в краже. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кстати, подобные курьезы в оперативной практике не редкость. По своей рассеянности или будучи застигнуты врасплох, «джентльмены удачи» оставляют на месте преступления такие улики, которые иначе как подарком полиции не назовешь…