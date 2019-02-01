График выплаты пенсий

График доставки пенсий за ноябрь скорректирован с учетом праздничных и выходных дней, сообщает пресс-служба республиканского отделения Пенсионного фонда.

При этом для жителей республики, получающих пенсии и другие выплаты через отделения «Почты России», изменений не ожидается — они получат пенсии, как обычно, по установленному графику с 5 числа, в данном случае — с 5 ноября. График изменится только для тех, кто выплаты получает на банковские счета и карты. Так, в Сбербанк пенсии будут перечислены 1 ноября за 5-7 числа.

В последующем перечисление будет производиться по графику: 7 ноября за выплатной период с 8 по 11 ноября и так далее. В иные банки средства для пенсий будут перечисляться в обычном режиме. Отделение по Чувашии напоминает: на счета пенсионеров деньги должны быть зачислены банками не позднее следующего дня после поступления. Кстати, ознакомиться с графиком перечисления пенсий на банковские счета и карты можно на сайте Отделения ПФР в разделе «Информация для жителей региона — Гражданам».