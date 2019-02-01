Агрофирма «Корма» — за новые технологии

Молодежи нужно доверять

Никогда не угадаешь, какие сюрпризы преподнесет природа. В этом руководитель ООО «Агрофирма «Корма», заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики Иван Владимиров убеждался не раз.

Показателен в этом плане и нынешний сезон. «Озимые, посеянные на 250 гектарах, не удались, — говорит Иван Петрович. — Погибли из-за засушливой погоды в сентябре и октябре прошлого года. На месте погибших озимых посеяли другие культуры: 639 гектаров яровой пшеницы и 161 гектар ячменя. Но и тут погода преподнесла сюрпризы. Весенняя жара заставила изрядно поволноваться. Летние дожди спасли ситуацию. Урожайность зерновых порадовала. В среднем она составила 35 центнеров с гектара, а это 117 процентов к уровню прошлого года».

Что касается семян, то опытный аграрий давно понял — экономить на них не стоит. Вот и в этом году для посева было закуплено 80 тонн элитных семян пшеницы сортов «Экада-113» и «Маргарита», а также 30 тонн ячменя сорта «Эльф». Ими было засеяно 59 процентов от общей площади зерновых культур. Элитные семена используют и для выращивания «второго хлеба», сбор которого составил 250 центнеров с гектара, что на 56 процентов выше прошлогодних показателей. Увеличилась на 4 процента и урожайность лука-севка — она составила 120 центнеров с гектара. Хорошей урожайности сельскохозяйственных культур способствовало и использование минеральных удобрений.

Также хозяйство занимается животноводством молочного направления. С начала года количество КРС увеличилось на 9 голов — до 58. Только за девять месяцев этого года валовый надой составил 113,8 тонны.

Отдельно Иван Владимиров остановился на модернизации производства: «Давно пора понять, что просто посеять и убрать урожай уже не получится. Сегодня век технологий. Тот, кто внедряет их в производство, тот и будет на плаву. В своей работе я опираюсь на молодых толковых специалистов, прислушиваюсь к их мнению. Молодежи нужно доверять».

Средний возраст сотрудников агрофирмы едва превышает 35 лет. Но один из главных советчиков Ивана Петровича — его сын Александр, который также работает в хозяйстве. Именно в его ведении находится вся техника.

За последние пять лет инвестиции в основной капитал предприятия превысили 24 миллиона рублей. Из них собственных средств в модернизацию вложено около 17 миллионов. Только в этом году предприятие приобрело новую сеялку Amazone D9 6000TC, протравитель семян ПСК-15, зернометатель ЗМСН-100-21, зернозагрузчик ЗШНС-15, построен зерноочистительный комплекс. В планах — закупить зерноуборочный комбайн КЗС-1218 ПАЛЕССЕ GS12 и трактор Кировец К-424, а также расширить зернохранилище и овощехранилище. Они необходимы, чтобы продавать урожай в течение года, до самого лета, по выгодным ценам. Тем более, что предприятие в перспективе намерено увеличить посевные площади.

Галина Емельянова