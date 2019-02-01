Накануне каникул — о безопасности на воде

В этом деле нельзя перекладывать ответственность друг на друга

«Помогите! Спасите меня, дяденька!» — этот крик новочебоксарского пятиклассника, провалившегося нынешним мартом в полынью на Волге, спасатель Юрий Каргин запомнит навсегда. Только по счастливой случайности руководитель Новочебоксарского участка Центра ГИМС проходил по берегу, когда прогуливавший уроки мальчишка попал в беду. К счастью, приключение для него закончилось благополучно, ребенка спасли.

Но не все подобные истории оказываются со счастливым концом. В мае возле дамбы пруда в Яльчикском районе утонул шестилетний дошкольник, 24 июня стихия унесла жизни сразу двух девятилетних детей — девочки и мальчика из Комсомольского и Моргаушского районов. Тонули и взрослые — трагически обрывались жизни рыбаков, а в июне в Чебоксарах на Волге ушел под воду, не рассчитав свои силы при заплыве, 19-летний гражданин Египта.

Подводили итоги купального сезона и обсуждали, как не допустить повторения подобных трагедий, на недавнем заседании республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Вопросы безопасности людей являются ключевыми в нашей совместной деятельности, это часть государственной политики», — сказал во вступительном слове Глава Чувашии Михаил Игнатьев и добавил: снижение количества несчастных случаев на воде не означает, что можно расслабиться. А заодно подчеркнул — различным службам не стоит перекладывать ответственность друг на друга.

Количество происшествий и погибших на воде этим летом действительно снизилось — 17 несчастных случаев против прошлогодних 25. Правда, утонули 17 человек, еще четверых спасли. Во многом снижение цифр связывают с совместной работой спасателей и муниципалитетов, оборудующих места для купания. Если в 2018 году их было 42, то нынешним летом — уже 108, доложил собравшимся министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров.

Особо он выделил Канашский район, где количество благоустроенных мест выросло с 10 до 12. Более того, в районе даже провели конкурс среди сельских поселений на лучшее место массового отдыха с денежными призами. Дальше Петров согласился с руководителем республики — нет повода успокаиваться. Тем более, что впереди каникулы: пусть и не купальный сезон, но все же время, когда дети наверняка будут играть у водоемов.

Кстати Ближе к рыбакам и неофициальному пляжу Спасательную станцию «Новочебоксарская» планируется разместить на новом месте. С него будет легче наблюдать за несанкционированным пляжем в районе подходного канала Чебоксарской ГЭС и за проблемным участком нижнего бьефа гидроэлектростанции: ледяной покров на нем нестабильный, с промоинами, но очень привлекателен для любителей зимней рыбалки.

На заседании прозвучало также предложение оборудовать Московскую и Казанскую набережные камерами видеонаблюдения, а также ввести в республике административную ответственность за купание в запрещенных местах. В некоторых субъектах России штрафные санкции уже действуют. Михаил Игнатьев законодательную инициативу поддержал и поручил внести соответствующие изменения в региональные нормативные правовые акты. Он также отметил, что налаженное эффективное взаимодействие между службами и органами власти надо сохранить в предстоящий осенне-зимний период. Уточнил у спасателей, вся ли необходимая специальная техника у них имеется, на что получил положительный ответ.

Сотрудники МЧС рассказали о своей готовности к предстоящему осенне-зимнему периоду, подчеркнув, что профилактическая работа ведется постоянно. Это выступления на радио, телевидении, публикации в газетах, беседы с детьми… Особое внимание уделяется переподготовке сотрудников. Что касается спасательных операций, то львиная их часть в предстоящие месяцы обещает быть связана с обеспечением безопасности рыбаков. Под надзором специалистов — шестнадцать традиционных мест зимнего лова рыбы, среди которых на особом счету — нижний бьеф Чебоксарской ГЭС.

Обсуждая причины гибели людей на воде, на заседании отметили как наиболее частые купание в необорудованных местах (в том числе в алкогольном опьянении) и нахождение детей у водоемов без присмотра взрослых. Думается, в преддверии осенних каникул последний пункт нуждается в особом осмыслении нами, родителями.

Фото Максима Васильева из архива редакции: Рыбаки на тонком льду у ГЭС — отдельная группа риска и особая головная боль спасателей.