Житель Чебоксар заключен под стражу за ложное сообщение о готовящемся в Чебоксарах теракте

Житель Чебоксар, подозреваемый в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, заключен под стражу.

Около 11 часов 27 сентября, находясь в ТЦ «Шупашкар», он умышленно, из хулиганских побуждений, используя мобильный телефон, по абонентскому номеру «112» сообщил о якобы заложенном в торговом центре взрывном устройстве.

По этому факту полиция возбудила уголовное дело. В ходе проверочных мероприятий и была установлена причастность к указанным действиям 41-летнего жителя столицы республики. С учетом повышенной общественной опасности преступного деяния по ходатайству следователя и с согласия прокуратуры суд избрал для злоумышленника меру пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного следствия.

В ходе следственных мероприятий также будет дана оценка размеру причиненного материального вреда — задействование сил и средств МВД и МЧС при проверке заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, который в последующем будет взыскан с виновного.