Начался прием работ на соискание Государственных премий в области науки и искусства

Начался прием работ на соискание Государственных премий Чувашской Республики в области науки и техники и Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства 2019 года.

Премии присуждаются ежегодно:

в области литературы и искусства — одна премия, равная 75 тыс. рублей, за произведения, отличающиеся новизной, получившие общественное признание и являющиеся крупным вкладом в развитие национальной культуры;

в области науки и техники — две премии (в области гуманитарных наук и в области естественных и технических наук), равные 75 тыс. рублей каждая, за фундаментальные научные труды, открытия и технические разработки, соответствующие уровню передовых достижений и способствующие эффективному решению проблем социально-экономического развития республики (в работах прикладного характера).

Работы принимаются с 1 октября этого года до 1 февраля следующего года.

Подробная информация размещена на портале органов власти Чувашии (баннер «Государственные премии Чувашской Республики»).