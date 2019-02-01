В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына вспоминают Геннадия Айги

«Отмеченная зима» переехала в Москву

Вчера, 23 сентября, в Москве, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына, начались мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения народного поэта Чувашии, лауреата множества международных премий, удостоенного звания командора французского Ордена Искусств и Литературы Геннадия Айги.

Поэтические встречи открылись выставкой «Отмеченная зима». 1982: История издания книги», которая приехала из Чебоксар, где с успехом экспонировалась в Музее национальной вышивки. Она рассказывает об одном из самых сложных, но и самых вдохновенных периодов жизни Айги, с 1950 по 1980 год, когда происходило становление его поэтического языка, а в Париже была издана важная для него книга. Основу экспозиции составляют материалы из фондов Чувашского национального музея, переданные русским художником из Парижа Николаем Дронниковым, — документы, фотографии, графические работы и скульптуры. А дополнили рассказ материалы, присланные из архивов Франции, Германии, Великобритании, рукописи и письма, архивные записи и документальные фильмы.

Через неделю после начала работы выставки здесь же состоится встреча поэтов «Пора благодарности». На вечер приглашены гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Милана, Чебоксар: Михаил Айзенберг, Наталия Азарова, Владимир Алейников, Виктор Куллэ, Тамара Буковская, Татьяна Грауз, Марина Карягина, Александр Макаров-Кротков, Арсен Мирзаев, Алеша Прокопьев и другие.

А 1 и 9 октября Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына приглашает на лекцию «Об Айги» поэта, прозаика, переводчика, филолога и этнографа, почетного доктора богословия Европейского гуманитарного университета Ольги Седаковой и лекцию-концерт композитора, пианиста и музыковеда Ивана Соколова.

Чествования народного поэта Чувашии продолжатся в ноябре на его малой родине, в деревне Шаймурзино Батыревского района.