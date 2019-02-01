Депутат Государственного Совета Чувашской Республики, генеральный директор акционерного общества «АККОНД» Валерий Николаевич Иванов удостоен почетного Знака Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».

Заслуженная высокая награда была вручена парламентарию 5 сентября в рамках очередной, тридцать четвертой, сессии Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва под председательством Альбины Егоровой.

Почетным знаком Совета Федерации награждаются за заслуги в развитии парламентаризма в Российской Федерации, включая заслуги в обеспечении прав и свобод граждан Российской Федерации, государственном строительстве, укреплении демократии, местного самоуправления, обороноспособности и безопасности Российской Федерации, формировании и реализации социальной и экономической политики Российской Федерации, развитии межпарламентских связей и добросовестный труд.

Более 30 лет Валерий Николаевич Иванов возглавляет кондитерскую фабрику «АККОНД» — крупнейшее градообразующее предприятие г. Чебоксары.

С 2006 г. занимается законодательной деятельностью — является депутатом Государственного Совета Чувашской Республики, членом Регионального Политического Совета Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия», Председателем Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы России по Чувашской Республике.

Благодаря активной позиции В.Н. Иванова АО «АККОНД» постоянно участвует в общественной жизни республики и города, выделяя значительные средства на оказание благотворительной и спонсорской помощи учреждениям здравоохранения, искусства, спорта, образования, общественным организациям, ветеранам войны и труда.

Фото с официального сайта Госсовета Чувашской Республики