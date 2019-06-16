Глава Чувашии поздравил жителей республики с праздником Святой Троицы

Глава Чувашии Михаил Игнатьев (@mihail_ignatiev_chuvashiya) поздравил жителей республики с праздником Святой Троицы: «Одна из главных православных дат особо почитается в Чувашии. В эти дни на родину, в родные деревни и села, съезжаются родственники из самых отдаленных уголков страны, чтобы всей семьей воздать почести тем, кого с нами нет.

Благодарю митрополита Чебоксарского и Чувашского Владыку Варнаву и всех служителей церкви за сохранение духовно-нравственных ценностей.

Благодарю наших отцов и матерей, бабушек и дедушек, за то, что они передают традиции молодым поколениям, за то, что, несмотря на процессы глобализации, сохраняется наш уклад жизни и следование христианским заповедям».