Как предприниматели оценивают комфортность ведения бизнеса в Чувашии

Как уже сообщалось, 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме были опубликованы результаты очередного выпуска Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов России. Чувашия в нем заняла 11 место, опередив такие экономически продвинутые регионы, как Краснодарский край, Республика Башкортостан, Воронежская и Новосибирская области.

При этом Чувашия пятый год подряд остается в тройке регионов-лидеров в Приволжском федеральном округе наряду с Татарстаном и Ульяновской областью. Особенность этого рейтинга в том, что действия чиновников, эффективность государственной политики в отношении бизнеса оценивают представители предпринимательского сообщества. А их оценка – самая объективная.

Игорь Зубков, заместитель редактора отдела экономики «Российской газеты»: Чувашия впервые за несколько лет выбыла из десятки лидеров рейтинга АСИ. Это не значит, что бизнесу там стало работать хуже: рейтинг отражает тенденции, но все же достаточно условен (его методология основана преимущественно на экспертных оценках), во-вторых, конкуренция регионов за деньги инвесторов растет, и чтобы оставаться в числе первых, региональным властям нужно работать все активнее. У каждого субъекта РФ свой рецепт — где-то очень сильные региональные команды в ручном режиме сопровождают бизнес-проекты, где-то хорошо работают выстроенные институты, есть особые экономические зоны с готовыми площадками и так далее. Для Чувашии 11-е место — очень неплохой результат, если учитывать сравнительно небольшие размеры ее экономики и объем инвестиций в основной капитал, который в последние годы держится на уровне около 50 миллиардов рублей в год.

Подробнее о методике составления и результатах рейтинга сообщила на состоявшейся 10 июня правительственной планерке под руководством Главы республики Михаила Игнатьева врио министра экономического развития, промышленности и торговли Светлана Ананьева.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата рассчитывается по 44 параметрам, приводит слова врио министра официальный портал органов власти республики. Основные направления оценки — это регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. В частности, за прошедший с публикации предыдущего выпуска рейтинга год в Чувашии улучшилась оценка работы органов власти по регистрации юридических лиц. На рост показателей повлияла возможность подачи документов для государственной регистрации во всех офисах МФЦ, контроль за нижестоящими налоговыми органами и ежеквартальное проведение обучающих семинаров.

Опросы бизнес-сообщества показывают также, что в Чувашии улучшились показатели эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство. В этой сфере между участниками градостроительного процесса внедрено электронное взаимодействие.

КСТАТИ Как сообщила Светлана Ананьева, в августе текущего года в Чувашии планируется провести выездную стратегическую сессию — «федеральный десант» по вопросам формирования благоприятного инвестиционного климата, реализации плана мероприятий «Трансформации делового климата» с участием федеральных органов исполнительной власти, а также деловых объединений — Агентства стратегических инициатив, ТПП России, Опоры России, Деловой России и бизнес-сообщества.

Сокращается время подключения к электрическим сетям, развиваются институты поддержки бизнеса, расширяется доступ малого и среднего бизнеса к системе государственных и муниципальных закупок. Увеличилась доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов с 25,9% до 68,30%.

Традиционная проблема – недовольство предпринимателей большим количеством проверок, которые проводят многочисленные контролирующие органы. «Для улучшения показателя нам нужно сократить общее количество проверок за счет проведения совместных проверок, организации проверок с учетом риск-ориентированного подхода и использования межведомственного взаимодействия при проведении контрольно-надзорных мероприятий», — считает Светлана Ананьева.

Кроме того, необходимо обеспечить автоматизацию контрольно-надзорной деятельности. Уже третий год Федеральная информационная система «Единый реестр проверок» позволяет предпринимателям заблаговременно ознакомиться с планом проведения проверочных мероприятий на текущий год.

Не вполне довольны бизнесмены также сроками и процедурами рассмотрения кредитных заявок в банках. «Это мнение бизнеса о работе банков, руководителям кредитных организаций необходимо учитывать его в своей работе и проявлять более выраженную клиентоориентированность», — заключила врио министра. Необходимо также обеспечить предоставление полного спектра услуг для представителей предпринимательского сообщества и тех, кто только планирует создать бизнес.

Михаил Игнатьев, говоря о задачах по снижению давления со стороны контрольно-надзорных органов, обратил внимание на необходимость совершенствования механизмов защиты прав предпринимателей и развития институтов поддержки бизнеса. А также — на недопустимость злоупотреблений со стороны предпринимателей, обращающихся в контрольные органы с жалобами на конкурентов. Такие факты, по мнению Главы республики, также оказывают влияние на общую оценку инвестиционной привлекательности региона.